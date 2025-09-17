https://ria.ru/20250917/sud-2042560982.html
Суд отклонил просьбу о премировании 31 сотрудника "Гугла"
Суд отклонил просьбу о премировании 31 сотрудника "Гугла" - РИА Новости, 17.09.2025
Суд отклонил просьбу о премировании 31 сотрудника "Гугла"
Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, просившего признать незаконными приказы о премировании 31... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:42:00+03:00
2025-09-17T18:42:00+03:00
2025-09-17T18:42:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, просившего признать незаконными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника компании на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до ее банкротства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" о признании недействительными приказов о премировании… оставить без удовлетворения в полном объеме", - огласил резолютивную часть определения судья Валерий Марасанов. Оспариваемые управляющим приказы, предусматривающие премирование по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд, были изданы в январе-марте 2022 года.
https://ria.ru/20250220/vedomosti-2000431431.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Суд отклонил просьбу о премировании 31 сотрудника "Гугла"
Суд отклонил просьбу Таляровского о премировании 31 сотрудника "Гугла"
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, просившего признать незаконными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника компании на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до ее банкротства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" о признании недействительными приказов о премировании… оставить без удовлетворения в полном объеме", - огласил резолютивную часть определения судья Валерий Марасанов.
Оспариваемые управляющим приказы, предусматривающие премирование по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд, были изданы в январе-марте 2022 года.