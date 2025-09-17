Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил просьбу о премировании 31 сотрудника "Гугла" - РИА Новости, 17.09.2025
18:42 17.09.2025
Суд отклонил просьбу о премировании 31 сотрудника "Гугла"
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, просившего признать незаконными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника компании на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до ее банкротства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" о признании недействительными приказов о премировании… оставить без удовлетворения в полном объеме", - огласил резолютивную часть определения судья Валерий Марасанов. Оспариваемые управляющим приказы, предусматривающие премирование по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд, были изданы в январе-марте 2022 года.
общество, москва
Общество, Москва
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, просившего признать незаконными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника компании на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до ее банкротства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" о признании недействительными приказов о премировании… оставить без удовлетворения в полном объеме", - огласил резолютивную часть определения судья Валерий Марасанов.
Оспариваемые управляющим приказы, предусматривающие премирование по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд, были изданы в январе-марте 2022 года.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
СМИ сообщили о решении суда по зарплатам экс-работников "Гугла"
20 февраля, 01:16
 
ОбществоМосква
 
 
