Суд отклонил просьбу о премировании 31 сотрудника "Гугла"

Суд отклонил просьбу о премировании 31 сотрудника "Гугла"

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, просившего признать незаконными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника компании на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до ее банкротства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" о признании недействительными приказов о премировании… оставить без удовлетворения в полном объеме", - огласил резолютивную часть определения судья Валерий Марасанов. Оспариваемые управляющим приказы, предусматривающие премирование по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд, были изданы в январе-марте 2022 года.

