https://ria.ru/20250917/sud-2042558723.html
Суд продлил арест директору управления капстроительства Брянской области
Суд продлил арест директору управления капстроительства Брянской области - РИА Новости, 17.09.2025
Суд продлил арест директору управления капстроительства Брянской области
Мещанский суд Москвы продлил арест директору ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" Евгению Журе по делу о злоупотреблении должностными... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:39:00+03:00
2025-09-17T18:39:00+03:00
2025-09-17T18:39:00+03:00
происшествия
москва
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест директору ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" Евгению Журе по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, сообщили РИА Новости в суде.Суд в среду продлил до 21 декабря арест вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко, его сыну и директору ООО "Данила-Мастер" Александру Яськову."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Журы Евгения Владимировича на три месяца", - сообщили в суде.
https://ria.ru/20250917/arest--2042523907.html
москва
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, брянская область
Происшествия, Москва, Брянская область
Суд продлил арест директору управления капстроительства Брянской области
Суд продлил арест директору ГКУ Брянской области Евгению Журе