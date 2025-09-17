https://ria.ru/20250917/sud-2042558723.html

Суд продлил арест директору управления капстроительства Брянской области

происшествия

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест директору ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" Евгению Журе по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, сообщили РИА Новости в суде.Суд в среду продлил до 21 декабря арест вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко, его сыну и директору ООО "Данила-Мастер" Александру Яськову."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Журы Евгения Владимировича на три месяца", - сообщили в суде.

происшествия, москва, брянская область