Суд продлил арест задержанному девятого мая за подготовку теракта в Москве - РИА Новости, 17.09.2025
18:28 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/sud-2042556575.html
Суд продлил арест задержанному девятого мая за подготовку теракта в Москве
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
происшествия
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд до октября продлил срок ареста обвиняемому в подготовке теракта, которого 9 мая задержали в Москве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Решением суда мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до октября", - сказано в документе. Также до октября продлен и срок следствия по делу. Помимо этого, следствие изучает изъятые в ходе обыска предметы и документы, а также назначило несколько судебных экспертиз. Обвиняемого задержали в Москве 9 мая и на следующий день арестовали. Как указал тогда суд, он "имеет многочисленные криминальные связи за пределами Российской Федерации, обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, приобретенными в процессе сотрудничества с представителями иностранных спецслужб". При этом официальной работы и источника дохода у него нет. При задержании на него указал очевидец. Ранее сообщалось о задержании нескольких обвиняемых в подготовке терактов в России на 9 Мая. Так, в Калининграде мужчина сознался, что украинские кураторы обещали ему 205 тысяч долларов за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий министерства обороны России. Несовершеннолетний житель Ставропольского края привлек еще восемь подростков - они намеревались напасть на полицейских 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Накануне праздника ФСБ РФ сообщила о задержании трех выходцев с Украины, планировавших по заданию киевского режима устроить взрыв в херсонской Каховке, около памятника "Танк Т-34", во время митинга с участием властей и жителей города. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в мае говорил об атаках Украины в преддверии празднования Дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии 9 Мая.
россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ставропольский край, Происшествия
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд до октября продлил срок ареста обвиняемому в подготовке теракта, которого 9 мая задержали в Москве, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Решением суда мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до октября", - сказано в документе. Также до октября продлен и срок следствия по делу.
Помимо этого, следствие изучает изъятые в ходе обыска предметы и документы, а также назначило несколько судебных экспертиз.
Обвиняемого задержали в Москве 9 мая и на следующий день арестовали. Как указал тогда суд, он "имеет многочисленные криминальные связи за пределами Российской Федерации, обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, приобретенными в процессе сотрудничества с представителями иностранных спецслужб". При этом официальной работы и источника дохода у него нет.
При задержании на него указал очевидец.
Ранее сообщалось о задержании нескольких обвиняемых в подготовке терактов в России на 9 Мая. Так, в Калининграде мужчина сознался, что украинские кураторы обещали ему 205 тысяч долларов за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих. В городе Вышний Волочек задержаны двое россиян 2008 и 2011 годов рождения, которые по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовили поджог одного из зданий министерства обороны России. Несовершеннолетний житель Ставропольского края привлек еще восемь подростков - они намеревались напасть на полицейских 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из муниципалитетов Ставропольского края.
Накануне праздника ФСБ РФ сообщила о задержании трех выходцев с Украины, планировавших по заданию киевского режима устроить взрыв в херсонской Каховке, около памятника "Танк Т-34", во время митинга с участием властей и жителей города.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в мае говорил об атаках Украины в преддверии празднования Дня победы в России и предотвращении угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади в преддверии 9 Мая.
Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ставропольский край, Происшествия
 
 
