https://ria.ru/20250917/sud-2042516368.html
Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области
Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области - РИА Новости, 17.09.2025
Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области
Имущество вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и других фигурантов по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:10:00+03:00
2025-09-17T16:10:00+03:00
2025-09-17T16:10:00+03:00
происшествия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031158859_0:531:2697:2048_1920x0_80_0_0_74022d6854ce724bf5f790cbd0c655a6.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Имущество вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и других фигурантов по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе арестовано, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе, Симоненко Николая Кирилловича",- сказал следователь в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении стражи Симоненко.
https://ria.ru/20250917/bryansk-2042515372.html
брянская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031158859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9dee1eafbc6520c433fb82bd3e428397.jpg
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области
Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области Симоненко