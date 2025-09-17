Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области
16:10 17.09.2025
Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Имущество вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и других фигурантов по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе арестовано, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе, Симоненко Николая Кирилловича",- сказал следователь в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении стражи Симоненко.
Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области

Николай Симоненко на заседании суда в Москве
Николай Симоненко на заседании суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Имущество вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и других фигурантов по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе арестовано, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе, Симоненко Николая Кирилловича",- сказал следователь в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении стражи Симоненко.
Следствие осмотрело 50 фортификационных сооружений по делу Симоненко
