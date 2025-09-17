https://ria.ru/20250917/sud-2042516368.html

Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области

Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области - РИА Новости, 17.09.2025

Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области

Имущество вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и других фигурантов по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Имущество вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и других фигурантов по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе арестовано, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе, Симоненко Николая Кирилловича",- сказал следователь в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении стражи Симоненко.

