Пермский суд взыскал 20 тысяч рублей с женщины, обозвавшей оппонентку овцой

13:56 17.09.2025
лысьва
пермский краевой суд
общество
ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Пермский краевой суд, разбирая спор между двумя жительницами, признал слово "овца" оскорбительным и вынес решение о взыскании с ответчицы 20 тысяч рублей в качестве морального ущерба, сообщили РИА Новости в суде. Ранее в городской суд в Лысьве обратилась женщина с требованием компенсации морального вреда в 20 тысяч рублей от ответчицы, которая унизила ее, обозвав "овцой". Но суд отказал истице, посчитав слово, обозначающее самку барана, необидным. Решение было обжаловано. "Слово имеет признаки оскорбления другого человека. Оно было высказано публично, нарушены личные неимущественные права человека. Краевой суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое: взыскать компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей", - сообщили в суде.
лысьва
лысьва, пермский краевой суд, общество
Лысьва, Пермский краевой суд, Общество
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Пермский краевой суд, разбирая спор между двумя жительницами, признал слово "овца" оскорбительным и вынес решение о взыскании с ответчицы 20 тысяч рублей в качестве морального ущерба, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в городской суд в Лысьве обратилась женщина с требованием компенсации морального вреда в 20 тысяч рублей от ответчицы, которая унизила ее, обозвав "овцой". Но суд отказал истице, посчитав слово, обозначающее самку барана, необидным. Решение было обжаловано.
"Слово имеет признаки оскорбления другого человека. Оно было высказано публично, нарушены личные неимущественные права человека. Краевой суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое: взыскать компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей", - сообщили в суде.
ЛысьваПермский краевой судОбщество
 
 
