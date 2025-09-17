https://ria.ru/20250917/sud-2042468366.html

Пермский суд взыскал 20 тысяч рублей с женщины, обозвавшей оппонентку овцой

Пермский суд взыскал 20 тысяч рублей с женщины, обозвавшей оппонентку овцой

ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Пермский краевой суд, разбирая спор между двумя жительницами, признал слово "овца" оскорбительным и вынес решение о взыскании с ответчицы 20 тысяч рублей в качестве морального ущерба, сообщили РИА Новости в суде. Ранее в городской суд в Лысьве обратилась женщина с требованием компенсации морального вреда в 20 тысяч рублей от ответчицы, которая унизила ее, обозвав "овцой". Но суд отказал истице, посчитав слово, обозначающее самку барана, необидным. Решение было обжаловано. "Слово имеет признаки оскорбления другого человека. Оно было высказано публично, нарушены личные неимущественные права человека. Краевой суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое: взыскать компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей", - сообщили в суде.

