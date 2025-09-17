https://ria.ru/20250917/sud-2042414961.html
Иск к Певцову передали в другой суд
17.09.2025
Иск к Певцову передали в другой суд
Тверской суд Москвы передал по подсудности в Басманный райсуд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к актеру и депутату Госдумы Дмитрию Певцову
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы передал по подсудности в Басманный райсуд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к актеру и депутату Госдумы Дмитрию Певцову из-за отказа в личном приеме, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Гражданское дело по иску Тищенко А.Е. к Певцову Д.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании принести извинения, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов передать по подсудности в Басманный районный суд города Москвы", - сказано в документах. Отмечается, что на передаче дела в другой суд по месту жительства Певцова настаивали его представители. Заявительница Александра Тищенко в иске утверждает, что депутат Певцов отказал ей в личном приеме, "публично оскорбив и тем самым причинив нравственные страдания и душевные переживания", сообщали в суде.
