Иск к Певцову передали в другой суд

Иск к Певцову передали в другой суд

Иск к Певцову передали в другой суд

17.09.2025

2025-09-17

2025-09-17T11:11:00+03:00

2025-09-17T11:11:00+03:00

культура

дмитрий певцов

происшествия

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы передал по подсудности в Басманный райсуд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к актеру и депутату Госдумы Дмитрию Певцову из-за отказа в личном приеме, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Гражданское дело по иску Тищенко А.Е. к Певцову Д.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании принести извинения, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов передать по подсудности в Басманный районный суд города Москвы", - сказано в документах. Отмечается, что на передаче дела в другой суд по месту жительства Певцова настаивали его представители. Заявительница Александра Тищенко в иске утверждает, что депутат Певцов отказал ей в личном приеме, "публично оскорбив и тем самым причинив нравственные страдания и душевные переживания", сообщали в суде.

