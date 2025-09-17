Рейтинг@Mail.ru
Иск к Певцову передали в другой суд - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:11 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/sud-2042414961.html
Иск к Певцову передали в другой суд
Иск к Певцову передали в другой суд - РИА Новости, 17.09.2025
Иск к Певцову передали в другой суд
Тверской суд Москвы передал по подсудности в Басманный райсуд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к актеру и депутату Госдумы Дмитрию Певцову... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:11:00+03:00
2025-09-17T11:11:00+03:00
культура
дмитрий певцов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933837065_0:179:3193:1975_1920x0_80_0_0_1b1717c1dd68022089271b5d193f6c45.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы передал по подсудности в Басманный райсуд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к актеру и депутату Госдумы Дмитрию Певцову из-за отказа в личном приеме, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Гражданское дело по иску Тищенко А.Е. к Певцову Д.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании принести извинения, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов передать по подсудности в Басманный районный суд города Москвы", - сказано в документах. Отмечается, что на передаче дела в другой суд по месту жительства Певцова настаивали его представители. Заявительница Александра Тищенко в иске утверждает, что депутат Певцов отказал ей в личном приеме, "публично оскорбив и тем самым причинив нравственные страдания и душевные переживания", сообщали в суде.
https://ria.ru/20250917/pugacheva-2042408018.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933837065_464:0:3193:2047_1920x0_80_0_0_dcc3e4d4ff01b64daf5bcc5da1554c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий певцов, происшествия
Культура, Дмитрий Певцов, Происшествия
Иск к Певцову передали в другой суд

Иск к Певцову из-за отказа в личном приеме передали в другой суд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Певцов
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Дмитрий Певцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы передал по подсудности в Басманный райсуд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к актеру и депутату Госдумы Дмитрию Певцову из-за отказа в личном приеме, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Гражданское дело по иску Тищенко А.Е. к Певцову Д.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании принести извинения, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов передать по подсудности в Басманный районный суд города Москвы", - сказано в документах.
Отмечается, что на передаче дела в другой суд по месту жительства Певцова настаивали его представители.
Заявительница Александра Тищенко в иске утверждает, что депутат Певцов отказал ей в личном приеме, "публично оскорбив и тем самым причинив нравственные страдания и душевные переживания", сообщали в суде.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Пугачева впервые высказалась после интервью
10:41
 
КультураДмитрий ПевцовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала