Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже жирафа
Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже жирафа
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию, указанную в объявлении о продаже жирафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Тверской межрайонной прокуратурой Москвы в сети было выявлено находящееся в свободном доступе объявление о продаже жирафа. Закон же запрещает содержать таких животных в домашних условиях или для частных целей, а значит, предложение подталкивает граждан к нарушению законодательства. Суд установил, что нахождение таких сведений в открытом доступе влечет нарушение прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних. Суд в Москве 9 сентября признал информацию, размещенную в объявлении в сети, запрещенной к распространению.
