Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже жирафа - РИА Новости, 17.09.2025
10:40 17.09.2025 (обновлено: 11:01 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/sud-2042407826.html
Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже жирафа
2025-09-17T10:40:00+03:00
2025-09-17T11:01:00+03:00
москва
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947360486_0:173:1806:1189_1920x0_80_0_0_d9abfc96aac325cdb9b1788bbf247c91.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию, указанную в объявлении о продаже жирафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Тверской межрайонной прокуратурой Москвы в сети было выявлено находящееся в свободном доступе объявление о продаже жирафа. Закон же запрещает содержать таких животных в домашних условиях или для частных целей, а значит, предложение подталкивает граждан к нарушению законодательства. Суд установил, что нахождение таких сведений в открытом доступе влечет нарушение прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних. Суд в Москве 9 сентября признал информацию, размещенную в объявлении в сети, запрещенной к распространению.
москва
Новости
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию, указанную в объявлении о продаже жирафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Тверской межрайонной прокуратурой Москвы в сети было выявлено находящееся в свободном доступе объявление о продаже жирафа. Закон же запрещает содержать таких животных в домашних условиях или для частных целей, а значит, предложение подталкивает граждан к нарушению законодательства.
Суд установил, что нахождение таких сведений в открытом доступе влечет нарушение прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних. Суд в Москве 9 сентября признал информацию, размещенную в объявлении в сети, запрещенной к распространению.
МоскваЖивотные
 
 
