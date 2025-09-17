https://ria.ru/20250917/sud-2042407826.html

Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже жирафа

Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже жирафа - РИА Новости, 17.09.2025

Суд в Москве запретил распространять объявление о продаже жирафа

Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию, указанную в объявлении о продаже жирафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T10:40:00+03:00

2025-09-17T10:40:00+03:00

2025-09-17T11:01:00+03:00

москва

животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947360486_0:173:1806:1189_1920x0_80_0_0_d9abfc96aac325cdb9b1788bbf247c91.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию, указанную в объявлении о продаже жирафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Тверской межрайонной прокуратурой Москвы в сети было выявлено находящееся в свободном доступе объявление о продаже жирафа. Закон же запрещает содержать таких животных в домашних условиях или для частных целей, а значит, предложение подталкивает граждан к нарушению законодательства. Суд установил, что нахождение таких сведений в открытом доступе влечет нарушение прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних. Суд в Москве 9 сентября признал информацию, размещенную в объявлении в сети, запрещенной к распространению.

https://ria.ru/20250711/sud-2028553752.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, животные