У осужденной за взятку экс-судьи конфисковали торговый центр и квартиры

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Суд в Москве конфисковал у осужденной за посредничество во взяточничестве судьи в отставке Елены Кондрат торговый центр, дом в "Милениум парке", три квартиры, 17 участков земли и 19 нежилых помещений, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как указано в документах, во время работы в суде, она декларировала только право собственности на квартиру, где проживала с мужем и сыном, а все остальное имущество оформляла на своих родителей. Среди имущества - торговый центр "Дубрава" в Брянске, квартиры, земельные участки, жилые и нежилые здания в Брянской области, Крыму, Москве и Истринском районе Подмосковья, дом площадью 525 квадратных метров в "Милениум Парке". В документе отмечается, что часть земель ее супруг использовал для ведения сельского хозяйства путем оформления крестьянского фермерского хозяйства на свою тетю. Как указано в документах, ее родители пенсионеры, а в прошлом работники "Брянского кожно-венерологического диспансера", не могли заработать это самостоятельно. "Сопоставляя законные доходы, Кондрат и ее родственников, очевидна явная несоразмерность в разнице доходов и расходов", - сказано в документе. В итоге суд обратил имущество в доход государства. Суд приговорил Кондрат к 9 годам колонии. По версии следствия, она предложила коллеге по Арбитражному суду Москвы Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала Махалкину в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов. Кондрат вину не признала и настаивала, что в отношении нее была совершена провокация. Елена Кондрат слушала дела о банкротстве и, согласно информации на сайте Арбитражного суда, работала судьей с 2008 года.
