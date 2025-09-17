https://ria.ru/20250917/sud-2042377242.html
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски - РИА Новости, 17.09.2025
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски, однако позднее решение отменили, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T05:43:00+03:00
2025-09-17T05:43:00+03:00
2025-09-17T05:43:00+03:00
божена рынска
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148464/74/1484647458_0:0:2249:1265_1920x0_80_0_0_886af471bfcb27ee1b569eb543a0725f.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски, однако позднее решение отменили, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вынесено определение об отмене судебного приказа", - сказано в материалах. Иск в суд взыскании долга к Рынске подавал ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Сумма взысканного долга не сообщается, решение об отмене судебного приказа могло быть вынесено в связи с его оплатой. В понедельник московский суд оштрафовал Рынску на 20 тысяч рублей за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения в интервью, размещенном в открытом доступе в сети интернет.
https://realty.ria.ru/20250825/zemfira-2037393122.html
https://ria.ru/20250511/guzeeva-2016294418.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148464/74/1484647458_282:0:1969:1265_1920x0_80_0_0_85297ac51e6bcc093a480fb50cf4bc21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
божена рынска, общество
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски
Суд взыскал с Божены Рынски долг по коммуналке, но решение отменили