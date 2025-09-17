Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски - РИА Новости, 17.09.2025
05:43 17.09.2025
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски, однако позднее решение отменили, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Вынесено определение об отмене судебного приказа", - сказано в материалах. Иск в суд взыскании долга к Рынске подавал ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Сумма взысканного долга не сообщается, решение об отмене судебного приказа могло быть вынесено в связи с его оплатой. В понедельник московский суд оштрафовал Рынску на 20 тысяч рублей за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения в интервью, размещенном в открытом доступе в сети интернет.
2025
Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с Божены Рынски, однако позднее решение отменили, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено определение об отмене судебного приказа", - сказано в материалах.
Иск в суд взыскании долга к Рынске подавал ГБУ Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Сумма взысканного долга не сообщается, решение об отмене судебного приказа могло быть вынесено в связи с его оплатой.
В понедельник московский суд оштрафовал Рынску на 20 тысяч рублей за высказывания, унижающие группу лиц по признаку национальности и происхождения в интервью, размещенном в открытом доступе в сети интернет.
