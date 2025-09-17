Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поддержали проект о статусе ветерана для добровольцев
10:17 17.09.2025 (обновлено: 12:40 17.09.2025)
В Госдуме поддержали проект о статусе ветерана для добровольцев
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО. В настоящее время нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года. При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из таких граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, заключавших контракт с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.
Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО.
В настоящее время нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны России с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.
При этом, как подчеркивается в сопроводительных документах, многие из таких граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.
