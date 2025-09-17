https://ria.ru/20250917/ssha-2042588941.html
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер - РИА Новости, 17.09.2025
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер
Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть, заявил американский постпред при НАТО... РИА Новости, 17.09.2025
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. "Они не могут требовать, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг, если сами не желают этого делать и продолжают закупать (нефть из РФ - ред.)" - сообщил он в эфире телеканала Fox News, комментируя возможность усиления давления на Россию.
