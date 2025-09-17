Рейтинг@Mail.ru
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер - РИА Новости, 17.09.2025
22:36 17.09.2025
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
нато
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. "Они не могут требовать, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг, если сами не желают этого делать и продолжают закупать (нефть из РФ - ред.)" - сообщил он в эфире телеканала Fox News, комментируя возможность усиления давления на Россию.
россия
сша
вашингтон (штат)
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), нато
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), НАТО
Союзники США не могут требовать усиления давления на Россию, заявил Уитакер

© AP Photo / Rahmat GulФлаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
"Они не могут требовать, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг, если сами не желают этого делать и продолжают закупать (нефть из РФ - ред.)" - сообщил он в эфире телеканала Fox News, комментируя возможность усиления давления на Россию.
