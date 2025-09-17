Рейтинг@Mail.ru
В США останки девушки обнаружили в машине исполнителя D4vd, сообщили СМИ
22:10 17.09.2025
В США останки девушки обнаружили в машине исполнителя D4vd, сообщили СМИ
в мире
сша
лос-анджелес
калифорния
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Останки, найденные в багажнике автомобиля Tesla популярного в США исполнителя D4vd, принадлежат 15-летней девочке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на управление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес в штате Калифорния. Ранее сообщалось, что автомобиль несколько дней находился на стоянке для эвакуированных машин в Голливуде. На прошлой неделе полиция отреагировала на сообщение о неприятном запахе, исходящем от Tesla. При обыске в багажнике автомобиля было обнаружено упакованное в сумку тело. Судмедэксперты зарегистрировали жертву по имени Селеста Ривас Эрнандес, причина ее смерти не установлена. Время смерти до сих пор неизвестно. Офис шерифа округа Риверсайд подтвердил, что Эрнандес пропала без вести в районе озера Элсинор. В последний раз ее видели 5 апреля 2024 года. Певец D4vd должен был неделю назад выступить на сцене в Миннеаполисе в рамках своего мирового турне, которое стартовало в августе. Исполнитель быстро стал восходящей звездой в США. Его хиты Here With Me и Romantic Homicide набрали более миллиарда прослушиваний.
сша
лос-анджелес
калифорния
в мире, сша, лос-анджелес, калифорния
В мире, США, Лос-Анджелес, Калифорния
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Останки, найденные в багажнике автомобиля Tesla популярного в США исполнителя D4vd, принадлежат 15-летней девочке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на управление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что автомобиль несколько дней находился на стоянке для эвакуированных машин в Голливуде. На прошлой неделе полиция отреагировала на сообщение о неприятном запахе, исходящем от Tesla. При обыске в багажнике автомобиля было обнаружено упакованное в сумку тело.
Судмедэксперты зарегистрировали жертву по имени Селеста Ривас Эрнандес, причина ее смерти не установлена. Время смерти до сих пор неизвестно.
Офис шерифа округа Риверсайд подтвердил, что Эрнандес пропала без вести в районе озера Элсинор. В последний раз ее видели 5 апреля 2024 года.
Певец D4vd должен был неделю назад выступить на сцене в Миннеаполисе в рамках своего мирового турне, которое стартовало в августе. Исполнитель быстро стал восходящей звездой в США. Его хиты Here With Me и Romantic Homicide набрали более миллиарда прослушиваний.
