21:00 17.09.2025 (обновлено: 21:24 17.09.2025)
В США иммиграционные власти задержали россиянина Постового
В США иммиграционные власти задержали россиянина Постового
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Россиянину Денису Постовому после задержания иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) из-за якобы нарушений условий нахождения в стране теперь предстоит предстать перед американским миграционным судом, рассказал РИА Новости его адвокат Уильям Коффилд."Теперь он предстанет перед иммиграционным судьёй, который также является административным судьёй. Мы также будем добиваться его освобождения из-под стражи ICE. Надеемся, что слушание по вопросу залога пройдёт в ближайшие пару недель", - сказал адвокат.Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что суд в США принял решение о переводе Постового, обвиняемого в США в незаконном экспорте микроэлектроники, под домашний арест, который тот должен был отбывать до начала процесса в доме своего друга в штате Флорида.Как сообщил ранее минюст США, 44-летний Постовой был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников.
В США иммиграционные власти задержали россиянина Постового

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Россиянину Денису Постовому после задержания иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) из-за якобы нарушений условий нахождения в стране теперь предстоит предстать перед американским миграционным судом, рассказал РИА Новости его адвокат Уильям Коффилд.
"Теперь он предстанет перед иммиграционным судьёй, который также является административным судьёй. Мы также будем добиваться его освобождения из-под стражи ICE. Надеемся, что слушание по вопросу залога пройдёт в ближайшие пару недель", - сказал адвокат.
Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что суд в США принял решение о переводе Постового, обвиняемого в США в незаконном экспорте микроэлектроники, под домашний арест, который тот должен был отбывать до начала процесса в доме своего друга в штате Флорида.
Как сообщил ранее минюст США, 44-летний Постовой был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников.
Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового
17 июля, 17:17
 
