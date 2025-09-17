Рейтинг@Mail.ru
В США вернут тест по истории для получения гражданства - РИА Новости, 17.09.2025
18:55 17.09.2025
В США вернут тест по истории для получения гражданства
В США вернут тест по истории для получения гражданства
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Власти США возобновляют проверки иностранцев, претендующих на получение американского паспорта, на знание истории и принципов государственного устройства Соединенных Штатов Америки, следует из уведомления министерства внутренней безопасности страны, с которым ознакомилось РИА Новости. "Служба гражданства и иммиграции министерства внутренней безопасности США заново вводит гражданский тест по натурализации 2020 года… соответствующий установленному законом требованию к иностранцам продемонстрировать знание и понимание основ американской истории, а также принципов и форм государственного устройства", - указано в документе, официальная публикация которого запланирована на 18 сентября. Отмечается, что новые требования не меняют предусмотренные проверки иностранцев на знание английского языка, включающий чтение, письмо, разговорную речь и понимание. В документе также указано, что данный тест действовал с 1 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года. После смены американской администрации новые власти вернули экзамены для иностранцев к версии 2008 года под предлогом "потенциальных препятствий процессу натурализации" из-за новой версии. В обновленном тесте, который вводится с 2025 года, иностранцев будут спрашивать 20 дополнительных вопросов, из которых экзаменуемый должен будет ответить правильно не менее чем на 12.
Новости
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Власти США возобновляют проверки иностранцев, претендующих на получение американского паспорта, на знание истории и принципов государственного устройства Соединенных Штатов Америки, следует из уведомления министерства внутренней безопасности страны, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Служба гражданства и иммиграции министерства внутренней безопасности США заново вводит гражданский тест по натурализации 2020 года… соответствующий установленному законом требованию к иностранцам продемонстрировать знание и понимание основ американской истории, а также принципов и форм государственного устройства", - указано в документе, официальная публикация которого запланирована на 18 сентября.
Отмечается, что новые требования не меняют предусмотренные проверки иностранцев на знание английского языка, включающий чтение, письмо, разговорную речь и понимание.
В документе также указано, что данный тест действовал с 1 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года. После смены американской администрации новые власти вернули экзамены для иностранцев к версии 2008 года под предлогом "потенциальных препятствий процессу натурализации" из-за новой версии.
В обновленном тесте, который вводится с 2025 года, иностранцев будут спрашивать 20 дополнительных вопросов, из которых экзаменуемый должен будет ответить правильно не менее чем на 12.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ: минюст США намерен лишать гражданства страны за ряд преступлений
2 июля, 07:39
 
