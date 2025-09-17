Рейтинг@Mail.ru
Россия не приглашала военных из США на учения "Запад-2025", заявил Рябков - РИА Новости, 17.09.2025
09:41 17.09.2025 (обновлено: 09:51 17.09.2025)
Россия не приглашала военных из США на учения "Запад-2025", заявил Рябков
Россия не приглашала представителей США наблюдать за учениями "Запад-2025" на полигонах на своей территории, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не приглашала представителей США наблюдать за учениями "Запад-2025" на полигонах на своей территории, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, не приглашались. Учения совместные с Белоруссией. В данном случае вопрос приглашения отрабатывался по линии наших белорусских союзников и друзей", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, приглашала ли российская сторона представителей США наблюдать за учениями "Запад-2025" на полигонах на российской территории.
Россия не приглашала военных из США на учения "Запад-2025", заявил Рябков

Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не приглашала представителей США наблюдать за учениями "Запад-2025" на полигонах на своей территории, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, не приглашались. Учения совместные с Белоруссией. В данном случае вопрос приглашения отрабатывался по линии наших белорусских союзников и друзей", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, приглашала ли российская сторона представителей США наблюдать за учениями "Запад-2025" на полигонах на российской территории.
