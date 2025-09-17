https://ria.ru/20250917/ssha-2042393839.html
Россия не приглашала военных из США на учения "Запад-2025", заявил Рябков
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не приглашала представителей США наблюдать за учениями "Запад-2025" на полигонах на своей территории, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, не приглашались. Учения совместные с Белоруссией. В данном случае вопрос приглашения отрабатывался по линии наших белорусских союзников и друзей", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, приглашала ли российская сторона представителей США наблюдать за учениями "Запад-2025" на полигонах на российской территории.
