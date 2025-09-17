https://ria.ru/20250917/ssha-2042393839.html

Россия не приглашала военных из США на учения "Запад-2025", заявил Рябков

Россия не приглашала военных из США на учения "Запад-2025", заявил Рябков - РИА Новости, 17.09.2025

Россия не приглашала военных из США на учения "Запад-2025", заявил Рябков

Россия не приглашала представителей США наблюдать за учениями "Запад-2025" на полигонах на своей территории, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:41:00+03:00

2025-09-17T09:41:00+03:00

2025-09-17T09:51:00+03:00

россия

учения "запад-2025"

в мире

белоруссия

сергей рябков

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042328258_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1db75931ea5ac1ffed0d7af51caade6.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не приглашала представителей США наблюдать за учениями "Запад-2025" на полигонах на своей территории, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, не приглашались. Учения совместные с Белоруссией. В данном случае вопрос приглашения отрабатывался по линии наших белорусских союзников и друзей", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, приглашала ли российская сторона представителей США наблюдать за учениями "Запад-2025" на полигонах на российской территории.

https://ria.ru/20250916/putin-2042330653.html

россия

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, учения "запад-2025", в мире, белоруссия, сергей рябков, сша