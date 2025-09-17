Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ призвал разрушить машину фальшивых нарративов левых сил в США - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/ssha-2042371347.html
Глава РФПИ призвал разрушить машину фальшивых нарративов левых сил в США
Глава РФПИ призвал разрушить машину фальшивых нарративов левых сил в США - РИА Новости, 17.09.2025
Глава РФПИ призвал разрушить машину фальшивых нарративов левых сил в США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T03:50:00+03:00
2025-09-17T03:50:00+03:00
в мире
россия
сша
кирилл дмитриев
кэш патель
адам шифф
российский фонд прямых инвестиций
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_9b994b83ffdfd1d8e78fb3875730fa5a.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X призвал разрушить "машину фальшивых нарративов" левых сил в США. "Слишком много лжи заразило слишком много умов и причинило слишком много горя. Моральное превосходство левых рушится, когда их фальшивые нарративы разоблачают. Пора разрушить машину фальшивых нарративов, управляемую сговаривающимися политиками, глубинным государством и СМИ", - написал Дмитриев. Так он отреагировал на видеозапись, на которой глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель вступил в перепалку с сенатором-демократом Адамом Шиффом и назвал его "политическим шутом" и "лжецом", в частности, в деле о якобы российском вмешательстве в выборы в США 2016 года. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20250721/dmitriev-2030327567.html
https://ria.ru/20250915/tramp-2041836318.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3d00120872a6f953a918e814805f7e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, кирилл дмитриев, кэш патель, адам шифф, российский фонд прямых инвестиций, фбр
В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Кэш Патель, Адам Шифф, Российский фонд прямых инвестиций, ФБР
Глава РФПИ призвал разрушить машину фальшивых нарративов левых сил в США

Дмитриев призвал разрушить машину лживых нарративов глубинного государства в США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X призвал разрушить "машину фальшивых нарративов" левых сил в США.
"Слишком много лжи заразило слишком много умов и причинило слишком много горя. Моральное превосходство левых рушится, когда их фальшивые нарративы разоблачают. Пора разрушить машину фальшивых нарративов, управляемую сговаривающимися политиками, глубинным государством и СМИ", - написал Дмитриев.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Дмитриев назвал обвинения Обамы и Байдена в адрес России атакой на Трампа
21 июля, 02:44
Так он отреагировал на видеозапись, на которой глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель вступил в перепалку с сенатором-демократом Адамом Шиффом и назвал его "политическим шутом" и "лжецом", в частности, в деле о якобы российском вмешательстве в выборы в США 2016 года.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина
15 сентября, 08:00
 
В миреРоссияСШАКирилл ДмитриевКэш ПательАдам ШиффРоссийский фонд прямых инвестицийФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала