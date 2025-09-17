https://ria.ru/20250917/ssha-2042371347.html

Глава РФПИ призвал разрушить машину фальшивых нарративов левых сил в США

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X призвал разрушить "машину фальшивых нарративов" левых сил в США. "Слишком много лжи заразило слишком много умов и причинило слишком много горя. Моральное превосходство левых рушится, когда их фальшивые нарративы разоблачают. Пора разрушить машину фальшивых нарративов, управляемую сговаривающимися политиками, глубинным государством и СМИ", - написал Дмитриев. Так он отреагировал на видеозапись, на которой глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель вступил в перепалку с сенатором-демократом Адамом Шиффом и назвал его "политическим шутом" и "лжецом", в частности, в деле о якобы российском вмешательстве в выборы в США 2016 года. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

