Обвиняемый в убийстве Кирка Робинсон предстал перед судом

Обвиняемый в убийстве Кирка Робинсон предстал перед судом

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка в США, впервые предстал перед судом в специализированной одежде, предположительно, мешающей...

2025-09-17T00:52:00+03:00

2025-09-17T00:52:00+03:00

2025-09-17T09:02:00+03:00

ПРОВО (штат Юта, США), 17 сен – РИА Новости. Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка в США, впервые предстал перед судом в специализированной одежде, предположительно, мешающей покончить с собой. Ранее во вторник прокуратура округа Юта обвинила Робинсона в убийстве Кирка. Всего злоумышленнику предъявлены семь пунктов обвинения, в том числе и в убийстве при при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь. Заседание прошло удаленно, Робинсон, соответственно, не присутствовал в зале суда. Его подключили к заседанию из тюрьмы. В самом начале по просьбе судьи Робинсон представился – это была его единственная реплика за заседание. Всё остальное время он молчал и не демонстрировал никаких эмоций. Робинсон предстал перед судом в костюме с липучками на плечах, на первый взгляд похожем на бронежилет. Однако, так как его подключили к заседанию из тюрьмы, где угроза для его жизни минимальна, вероятнее всего, на нём надет специальный халат для заключённых, предотвращающий попытку суицида. Официально власти это не комментировали. В ходе заседания судья ознакомил Робинсона с обвинениями. Следующее заседание состоится 29 сентября. Сторонник президента США Дональда Трампа, Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом. Его ознакомили с обвинениями. Робинсона подключили к заседанию из тюрьмы. В самом начале по просьбе судьи Робинсон представился – это была его единственная реплика за заседание. Всё остальное время он молчал и не демонстрировал никаких эмоций. Юноша предстал перед судом в костюме с липучками на плечах, на первый взгляд похожем на бронежилет. Однако, так как его подключили к заседанию из тюрьмы, где угроза для его жизни минимальна, вероятнее всего, на нем надет специальный халат для заключённых, предотвращающий попытку суицида. Официально власти это не комментировали.

Дарья Буймова

