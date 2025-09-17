https://ria.ru/20250917/ssha--2042482438.html

США потратят 1,5 миллиарда долларов на создание завода по обогащению урана

США потратят 1,5 миллиарда долларов на создание завода по обогащению урана - РИА Новости, 17.09.2025

США потратят 1,5 миллиарда долларов на создание завода по обогащению урана

Управление национальной ядерной безопасности (NNSA) Минэнерго США заключило контракт на 1,5 миллиарда долларов с компанией BWXT Enrichment Operations на... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Управление национальной ядерной безопасности (NNSA) Минэнерго США заключило контракт на 1,5 миллиарда долларов с компанией BWXT Enrichment Operations на лицензирование, строительство и эксплуатацию опытного завода Domestic Uranium Enrichment Centrifuge Experiment (DUECE) для производства собственного ядерного топлива в оборонных целях, говорится в заявлении ведомства. "Работы по пилотному заводу будут выполняться в рамках контракта IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) стоимостью 1,5 миллиарда долларов с использованием отдельных заказов", — отмечается в сообщении NNSA, опубликованном во вторник. Согласно заявлению, задача завода DUECE - продемонстрировать ключевые технологические этапы для обеспечения надёжного внутреннего источника необременённого обогащённого урана для нужд обороны. Предприятие будет производить низкообогащённый уран для получения трития, а также высокообогащённый уран для атомных силовых установок ВМС США. В NNSA подчеркнули, что технология DUECE не предназначена для коммерческой энергетики, а имеет исключительно оборонное значение. По данным ведомства, контракт без конкурса с BWXT позволит ускорить выполнение проекта и соблюсти сроки оборонных программ. Национальная лаборатория Оук-Ридж, являющаяся разработчиком технологии DUECE, продолжит её развитие в партнёрстве с BWXT.

