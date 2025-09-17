Рейтинг@Mail.ru
США потратят 1,5 миллиарда долларов на создание завода по обогащению урана - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/ssha--2042482438.html
США потратят 1,5 миллиарда долларов на создание завода по обогащению урана
США потратят 1,5 миллиарда долларов на создание завода по обогащению урана - РИА Новости, 17.09.2025
США потратят 1,5 миллиарда долларов на создание завода по обогащению урана
Управление национальной ядерной безопасности (NNSA) Минэнерго США заключило контракт на 1,5 миллиарда долларов с компанией BWXT Enrichment Operations на... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:33:00+03:00
2025-09-17T14:33:00+03:00
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Управление национальной ядерной безопасности (NNSA) Минэнерго США заключило контракт на 1,5 миллиарда долларов с компанией BWXT Enrichment Operations на лицензирование, строительство и эксплуатацию опытного завода Domestic Uranium Enrichment Centrifuge Experiment (DUECE) для производства собственного ядерного топлива в оборонных целях, говорится в заявлении ведомства. "Работы по пилотному заводу будут выполняться в рамках контракта IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) стоимостью 1,5 миллиарда долларов с использованием отдельных заказов", — отмечается в сообщении NNSA, опубликованном во вторник. Согласно заявлению, задача завода DUECE - продемонстрировать ключевые технологические этапы для обеспечения надёжного внутреннего источника необременённого обогащённого урана для нужд обороны. Предприятие будет производить низкообогащённый уран для получения трития, а также высокообогащённый уран для атомных силовых установок ВМС США. В NNSA подчеркнули, что технология DUECE не предназначена для коммерческой энергетики, а имеет исключительно оборонное значение. По данным ведомства, контракт без конкурса с BWXT позволит ускорить выполнение проекта и соблюсти сроки оборонных программ. Национальная лаборатория Оук-Ридж, являющаяся разработчиком технологии DUECE, продолжит её развитие в партнёрстве с BWXT.
https://ria.ru/20250915/ssha-2042117296.html
https://ria.ru/20250910/rajt-2041004161.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство энергетики рф (минэнерго россии), сша, в мире
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), США, В мире
США потратят 1,5 миллиарда долларов на создание завода по обогащению урана

NNSA: США потратят 1,5 миллиарда долларов на создание завода по обогащению урана

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Управление национальной ядерной безопасности (NNSA) Минэнерго США заключило контракт на 1,5 миллиарда долларов с компанией BWXT Enrichment Operations на лицензирование, строительство и эксплуатацию опытного завода Domestic Uranium Enrichment Centrifuge Experiment (DUECE) для производства собственного ядерного топлива в оборонных целях, говорится в заявлении ведомства.
"Работы по пилотному заводу будут выполняться в рамках контракта IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) стоимостью 1,5 миллиарда долларов с использованием отдельных заказов", — отмечается в сообщении NNSA, опубликованном во вторник.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
США пока не могут отказаться от обогащенного урана из России, сообщил Райт
15 сентября, 22:42
Согласно заявлению, задача завода DUECE - продемонстрировать ключевые технологические этапы для обеспечения надёжного внутреннего источника необременённого обогащённого урана для нужд обороны. Предприятие будет производить низкообогащённый уран для получения трития, а также высокообогащённый уран для атомных силовых установок ВМС США.
В NNSA подчеркнули, что технология DUECE не предназначена для коммерческой энергетики, а имеет исключительно оборонное значение.
По данным ведомства, контракт без конкурса с BWXT позволит ускорить выполнение проекта и соблюсти сроки оборонных программ. Национальная лаборатория Оук-Ридж, являющаяся разработчиком технологии DUECE, продолжит её развитие в партнёрстве с BWXT.
Урановый рудник компании Energy Fuels Inc. недалеко от Тусаяна, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава минэнерго США оценил перспективы отказа от российского урана
10 сентября, 16:44
 
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала