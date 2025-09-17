Рейтинг@Mail.ru
Чичваркину* грозит до десяти лет колонии по делу о фейках о ВС России
16:51 17.09.2025
Чичваркину* грозит до десяти лет колонии по делу о фейках о ВС России
2025-09-17T16:51:00+03:00
2025-09-17T16:51:00+03:00
россия
лондон
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бизнесмену Евгению Чичваркину* (признан в РФ иноагентом), заочно арестованному по делу о фейках о ВС РФ, грозит до 10 лет лишения свободы. Как сегодня сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, бизнесмен заочно арестован по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента. За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента – до 2 лет. Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне, о чем свидетельствуют его социальные сети.* Признан в России иноагентом
россия
лондон
© AP Photo / Kirsty WigglesworthЕвгений Чичваркин*
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Евгений Чичваркин*. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бизнесмену Евгению Чичваркину* (признан в РФ иноагентом), заочно арестованному по делу о фейках о ВС РФ, грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сегодня сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, бизнесмен заочно арестован по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента.
Участницы группы Pussy Riot в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Участницам Pussy Riot заочно вынесли приговор за фейки об армии
15 сентября, 12:34
За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента – до 2 лет.
Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне, о чем свидетельствуют его социальные сети.
* Признан в России иноагентом
Писатель Дмитрий Быков - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Быков* выразил несогласие с обвинением в распространении фейков об армии
12 сентября, 15:58
 
