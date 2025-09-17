https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042379602.html
Одна из бригад ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона
Одна из бригад ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона - РИА Новости, 17.09.2025
Одна из бригад ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона
В ходе боев в Харьковской области 57-я мотопехотная бригада ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T06:39:00+03:00
2025-09-17T06:39:00+03:00
2025-09-17T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В ходе боев в Харьковской области 57-я мотопехотная бригада ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе боев за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понес значительные потери до взвода личного состава и практически утратил боеспособность", - сказал собеседник агентства. "Таким образом 57-я отдельная мотопехотная бригада лишилась последнего боеспособного батальона", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Одна из бригад ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона
ВСУ потеряли последний боеспособный батальон 57-ой бригады в Харьковской области