https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042379602.html

Одна из бригад ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона

Одна из бригад ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона - РИА Новости, 17.09.2025

Одна из бригад ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона

В ходе боев в Харьковской области 57-я мотопехотная бригада ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T06:39:00+03:00

2025-09-17T06:39:00+03:00

2025-09-17T06:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В ходе боев в Харьковской области 57-я мотопехотная бригада ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе боев за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понес значительные потери до взвода личного состава и практически утратил боеспособность", - сказал собеседник агентства. "Таким образом 57-я отдельная мотопехотная бригада лишилась последнего боеспособного батальона", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины