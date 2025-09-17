Рейтинг@Mail.ru
Одна из бригад ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 17.09.2025 (обновлено: 06:44 17.09.2025)
Одна из бригад ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В ходе боев в Харьковской области 57-я мотопехотная бригада ВСУ лишилась последнего боеспособного батальона, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе боев за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понес значительные потери до взвода личного состава и практически утратил боеспособность", - сказал собеседник агентства. "Таким образом 57-я отдельная мотопехотная бригада лишилась последнего боеспособного батальона", - подчеркнул он.
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" . Архивное фото
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
