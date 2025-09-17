https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042379452.html
Российские военные уничтожили пункт дислокации спецроты ВСУ
Пункт дислокации спецроты ВСУ, укомплектованной бывшими заключенными, уничтожен в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пункт дислокации спецроты ВСУ, укомплектованной бывшими заключенными, уничтожен в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Уничтожен пункт дислокации спецроты (бывшие заключенные) 57-й бригады (ВСУ)", - сказал собеседник агентства. По его словам, потери уточняются.
