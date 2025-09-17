Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили пункт дислокации спецроты ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 17.09.2025
Российские военные уничтожили пункт дислокации спецроты ВСУ
Пункт дислокации спецроты ВСУ, укомплектованной бывшими заключенными, уничтожен в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пункт дислокации спецроты ВСУ, укомплектованной бывшими заключенными, уничтожен в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Уничтожен пункт дислокации спецроты (бывшие заключенные) 57-й бригады (ВСУ)", - сказал собеседник агентства. По его словам, потери уточняются.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пункт дислокации спецроты ВСУ, укомплектованной бывшими заключенными, уничтожен в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Уничтожен пункт дислокации спецроты (бывшие заключенные) 57-й бригады (ВСУ)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, потери уточняются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Безопасность
 
 
