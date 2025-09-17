https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042376033.html

Российские военные уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ

Бойцы группировки "Центр" разрушили блиндаж с живой силой ВСУ, применив FPV-дроны и БПЛА с системой сбросов боеприпасов, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T05:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" разрушили блиндаж с живой силой ВСУ, применив FPV-дроны и БПЛА с системой сбросов боеприпасов, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Расчёты беспилотных летательных аппаратов алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили укреплённый опорный пункт ВСУ в лесополосе на подступах к Красноармейску", - говорится в сообщении.

2025

Дарья Буймова

