Российские военные уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ
Российские военные уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ
Российские военные уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ
Бойцы группировки "Центр" разрушили блиндаж с живой силой ВСУ, применив FPV-дроны и БПЛА с системой сбросов боеприпасов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" разрушили блиндаж с живой силой ВСУ, применив FPV-дроны и БПЛА с системой сбросов боеприпасов, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Расчёты беспилотных летательных аппаратов алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили укреплённый опорный пункт ВСУ в лесополосе на подступах к Красноармейску", - говорится в сообщении.
Российские военные уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ
