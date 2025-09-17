Рейтинг@Mail.ru
17.09.2025

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Херсоном
05:25 17.09.2025
Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Херсоном
ГЕНИЧЕСК, 17 сен - РИА Новости. Российский расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Supercam S350" 18-й общевойсковой армии скорректировал работу артиллерийского орудия группировки войск "Днепр" по пункту управления БПЛА украинской армии размещавшегося на правом берегу Днепра Херсонской области, в результате чего объект противника был полностью уничтожен, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе планового облёта оккупированных украинскими боевиками территорий, в дневное время суток был выявлен неоднократный запуск дронов различного типа из заброшенного здания, где бойцы ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА. Координаты места дислокации противника были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. В свою очередь артиллеристы несколькими точными попаданиями уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Военнослужащие расчётов БПЛА "Supercam S350" 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" в ходе круглосуточного несения боевого дежурства, выполняют полёты по всему берегу Днепра для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов артиллерии, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника в Херсонской области. БПЛА "Supercam S350" обладает наилучшими тактико-техническими характеристиками в своём классе – при небольших габаритах (длина крыла 3,2 метра, вес около 11 килограммов) беспилотник может находиться в воздухе до 4,5 часа. С помощью "Supercam S350" военнослужащие могут вести воздушную разведку в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.
ГЕНИЧЕСК, 17 сен - РИА Новости. Российский расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Supercam S350" 18-й общевойсковой армии скорректировал работу артиллерийского орудия группировки войск "Днепр" по пункту управления БПЛА украинской армии размещавшегося на правом берегу Днепра Херсонской области, в результате чего объект противника был полностью уничтожен, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе планового облёта оккупированных украинскими боевиками территорий, в дневное время суток был выявлен неоднократный запуск дронов различного типа из заброшенного здания, где бойцы ВСУ оборудовали пункт управления БПЛА. Координаты места дислокации противника были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. В свою очередь артиллеристы несколькими точными попаданиями уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Военнослужащие расчётов БПЛА "Supercam S350" 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" в ходе круглосуточного несения боевого дежурства, выполняют полёты по всему берегу Днепра для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов артиллерии, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника в Херсонской области.
БПЛА "Supercam S350" обладает наилучшими тактико-техническими характеристиками в своём классе – при небольших габаритах (длина крыла 3,2 метра, вес около 11 килограммов) беспилотник может находиться в воздухе до 4,5 часа.
С помощью "Supercam S350" военнослужащие могут вести воздушную разведку в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.
