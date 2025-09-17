Рейтинг@Mail.ru
Командир танка бригады имени Невского в одиночку вывел машину из-под огня - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042360208.html
Командир танка бригады имени Невского в одиночку вывел машину из-под огня
Командир танка бригады имени Невского в одиночку вывел машину из-под огня - РИА Новости, 17.09.2025
Командир танка бригады имени Невского в одиночку вывел машину из-под огня
Командир танка добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняющей задачи в РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T00:23:00+03:00
2025-09-17T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
т-72 "урал"
т-90
т-90м
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028166215_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_9056b50eba5b8ac08cbc34321caed8ae.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Командир танка добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняющей задачи в интересах Южной группировки войск, с позывным "Берсерк" рассказал РИА Новости, как в одиночку спас танк Т-72, обманув противника в радиоэфире. Ранее командир бригады имени Александра Невского сообщил, что в течение чуть более месяца его танкисты поразили около 200 целей в районах выполнения боевых задач. Позже командование бригады заявило о передаче им партии новых танков Т-90 "Прорыв". Начальник штаба танкового батальона бригад с позывным "Молдован" рассказал РИА Новости о начале подготовки экипажей к выполнению боевых задач. Позже он сообщил, что новые машины позволят повысить эффективность танковых экипажей при выполнении боевых задач. Командир танка Т-90М "Прорыв" с позывным "Берсерк" добавил, что технические особенности машины позволят сократить время поражения с момента получения цели. "Берсерк" пояснил, что в ходе выполнения боевой задачи летом текущего года из закрытой огневой позиции танк был атакован ударным БПЛА. Экипаж принял решение покинуть позицию. В ходе движения механик-водитель потерял сознание, оператор-наводчик также получил ранения. Члены экипажа были эвакуированы. "Принял решение вытаскивать механика-водителя и наводчика-оператора и сел за рычаги машины, чтобы увести машину в безопасное место ... Во время движения прилетает ещё один FPV в корму, особых последствий не было. Я вышел на связь и сказал, что танк горит. Было подозрение, что нас прослушивают. Это, скорее всего, даже помогло. Противник перестал торопиться, и я в эти доли секунды увел машину, - рассказал "Берсерк".
https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042123409.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028166215_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_a520cc3de603e57c5a1ba75108d70cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, т-72 "урал", т-90, т-90м, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Т-72 "Урал", Т-90, Т-90М, Безопасность
Командир танка бригады имени Невского в одиночку вывел машину из-под огня

Командир танка бригады имени Невского обманул противника и спас машину

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-72
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-72. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Командир танка добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняющей задачи в интересах Южной группировки войск, с позывным "Берсерк" рассказал РИА Новости, как в одиночку спас танк Т-72, обманув противника в радиоэфире.
Ранее командир бригады имени Александра Невского сообщил, что в течение чуть более месяца его танкисты поразили около 200 целей в районах выполнения боевых задач. Позже командование бригады заявило о передаче им партии новых танков Т-90 "Прорыв".
Танк Т-80БВМ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Российский танк в одном бою уничтожил до 15 украинских боевиков
Вчера, 00:22
Начальник штаба танкового батальона бригад с позывным "Молдован" рассказал РИА Новости о начале подготовки экипажей к выполнению боевых задач. Позже он сообщил, что новые машины позволят повысить эффективность танковых экипажей при выполнении боевых задач.
Командир танка Т-90М "Прорыв" с позывным "Берсерк" добавил, что технические особенности машины позволят сократить время поражения с момента получения цели.
"Берсерк" пояснил, что в ходе выполнения боевой задачи летом текущего года из закрытой огневой позиции танк был атакован ударным БПЛА. Экипаж принял решение покинуть позицию. В ходе движения механик-водитель потерял сознание, оператор-наводчик также получил ранения. Члены экипажа были эвакуированы.
"Принял решение вытаскивать механика-водителя и наводчика-оператора и сел за рычаги машины, чтобы увести машину в безопасное место ... Во время движения прилетает ещё один FPV в корму, особых последствий не было. Я вышел на связь и сказал, что танк горит. Было подозрение, что нас прослушивают. Это, скорее всего, даже помогло. Противник перестал торопиться, и я в эти доли секунды увел машину, - рассказал "Берсерк".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТ-72 "Урал"Т-90Т-90МБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала