https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042360208.html

Командир танка бригады имени Невского в одиночку вывел машину из-под огня

Командир танка бригады имени Невского в одиночку вывел машину из-под огня - РИА Новости, 17.09.2025

Командир танка бригады имени Невского в одиночку вывел машину из-под огня

Командир танка добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняющей задачи в РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T00:23:00+03:00

2025-09-17T00:23:00+03:00

2025-09-17T00:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

т-72 "урал"

т-90

т-90м

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028166215_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_9056b50eba5b8ac08cbc34321caed8ae.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Командир танка добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняющей задачи в интересах Южной группировки войск, с позывным "Берсерк" рассказал РИА Новости, как в одиночку спас танк Т-72, обманув противника в радиоэфире. Ранее командир бригады имени Александра Невского сообщил, что в течение чуть более месяца его танкисты поразили около 200 целей в районах выполнения боевых задач. Позже командование бригады заявило о передаче им партии новых танков Т-90 "Прорыв". Начальник штаба танкового батальона бригад с позывным "Молдован" рассказал РИА Новости о начале подготовки экипажей к выполнению боевых задач. Позже он сообщил, что новые машины позволят повысить эффективность танковых экипажей при выполнении боевых задач. Командир танка Т-90М "Прорыв" с позывным "Берсерк" добавил, что технические особенности машины позволят сократить время поражения с момента получения цели. "Берсерк" пояснил, что в ходе выполнения боевой задачи летом текущего года из закрытой огневой позиции танк был атакован ударным БПЛА. Экипаж принял решение покинуть позицию. В ходе движения механик-водитель потерял сознание, оператор-наводчик также получил ранения. Члены экипажа были эвакуированы. "Принял решение вытаскивать механика-водителя и наводчика-оператора и сел за рычаги машины, чтобы увести машину в безопасное место ... Во время движения прилетает ещё один FPV в корму, особых последствий не было. Я вышел на связь и сказал, что танк горит. Было подозрение, что нас прослушивают. Это, скорее всего, даже помогло. Противник перестал торопиться, и я в эти доли секунды увел машину, - рассказал "Берсерк".

https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042123409.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, т-72 "урал", т-90, т-90м, безопасность