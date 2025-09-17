https://ria.ru/20250917/spasenie-2042595043.html

Из горящего дома в Иваново эвакуировали более десяти детей

Сорок пять человек, включая 12 детей, эвакуировали из многоквартирного дома в Иваново, где произошел пожар, сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сорок пять человек, включая 12 детей, эвакуировали из многоквартирного дома в Иваново, где произошел пожар, сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Ивановской области Виктор Воробьев. В среду прокуратура региона объявила, что в Иваново горит крыша общежития. В пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров, из здания были эвакуированы 45 человек. Для жильцов развернут пункт временного размещения на базе гостиницы, а на месте происшествия работают психологи МЧС России. Позже стало известно, что площадь увеличилась до 650 "квадратов", частично обрушилась кровля, однако пожар уже локализован. "Общее число эвакуированных пожарно-спасательными подразделениями составило 45 человек, из них - 12 детей", - сказал Воробьев.

