https://ria.ru/20250917/spasenie-2042595043.html
Из горящего дома в Иваново эвакуировали более десяти детей
Из горящего дома в Иваново эвакуировали более десяти детей - РИА Новости, 17.09.2025
Из горящего дома в Иваново эвакуировали более десяти детей
Сорок пять человек, включая 12 детей, эвакуировали из многоквартирного дома в Иваново, где произошел пожар, сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T23:49:00+03:00
2025-09-17T23:49:00+03:00
2025-09-17T23:49:00+03:00
происшествия
иваново
россия
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042576060_0:0:1046:588_1920x0_80_0_0_69af127fa4d56c1c8213d4cb1fd38cb9.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сорок пять человек, включая 12 детей, эвакуировали из многоквартирного дома в Иваново, где произошел пожар, сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Ивановской области Виктор Воробьев. В среду прокуратура региона объявила, что в Иваново горит крыша общежития. В пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров, из здания были эвакуированы 45 человек. Для жильцов развернут пункт временного размещения на базе гостиницы, а на месте происшествия работают психологи МЧС России. Позже стало известно, что площадь увеличилась до 650 "квадратов", частично обрушилась кровля, однако пожар уже локализован. "Общее число эвакуированных пожарно-спасательными подразделениями составило 45 человек, из них - 12 детей", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20250917/pozhar-2042587420.html
иваново
россия
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042576060_59:0:1008:712_1920x0_80_0_0_ac0a626daa02b715e2efa01d59f9592c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, россия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иваново, Россия, Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из горящего дома в Иваново эвакуировали более десяти детей
Из горящего многоквартирного дома в Иваново эвакуировали 45 человек