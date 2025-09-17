https://ria.ru/20250917/sotrudnichestvo-2042495913.html
Россия выступает за сотрудничество в миграционной сфере, заявил Колокольцев
Россия выступает за сотрудничество в миграционной сфере, заявил Колокольцев - РИА Новости, 17.09.2025
Россия выступает за сотрудничество в миграционной сфере, заявил Колокольцев
Россия продолжает выступать за развитие взаимовыгодного сотрудничества в миграционной сфере, несмотря на санкции недружественных стран, заявил глава МВД РФ... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия продолжает выступать за развитие взаимовыгодного сотрудничества в миграционной сфере, несмотря на санкции недружественных стран, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных стран Российская Федерация продолжает последовательно выступать за развитие взаимовыгодного сотрудничества в миграционной сфере", - сказал он, выступая на конференции Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае. Колокольцев отметил, что Россия поддерживает комплексный подход, нацеленный на выявление и устранение обстоятельств, способствующих нелегальной миграции.
Россия выступает за сотрудничество в миграционной сфере, заявил Колокольцев
