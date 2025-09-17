https://ria.ru/20250917/sotrudnichestvo-2042495913.html

Россия выступает за сотрудничество в миграционной сфере, заявил Колокольцев

Россия выступает за сотрудничество в миграционной сфере, заявил Колокольцев - РИА Новости, 17.09.2025

Россия выступает за сотрудничество в миграционной сфере, заявил Колокольцев

Россия продолжает выступать за развитие взаимовыгодного сотрудничества в миграционной сфере, несмотря на санкции недружественных стран, заявил глава МВД РФ... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T15:10:00+03:00

2025-09-17T15:10:00+03:00

2025-09-17T15:10:00+03:00

россия

владимир колокольцев

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003203198_0:0:3496:1968_1920x0_80_0_0_91eb1c146ac257aa4dc7dde0e5be6160.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия продолжает выступать за развитие взаимовыгодного сотрудничества в миграционной сфере, несмотря на санкции недружественных стран, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных стран Российская Федерация продолжает последовательно выступать за развитие взаимовыгодного сотрудничества в миграционной сфере", - сказал он, выступая на конференции Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае. Колокольцев отметил, что Россия поддерживает комплексный подход, нацеленный на выявление и устранение обстоятельств, способствующих нелегальной миграции.

https://ria.ru/20250819/gosduma-2036220070.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир колокольцев, китай