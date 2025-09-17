Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за сотрудничество в миграционной сфере, заявил Колокольцев - РИА Новости, 17.09.2025
15:10 17.09.2025
Россия выступает за сотрудничество в миграционной сфере, заявил Колокольцев
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия продолжает выступать за развитие взаимовыгодного сотрудничества в миграционной сфере, несмотря на санкции недружественных стран, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных стран Российская Федерация продолжает последовательно выступать за развитие взаимовыгодного сотрудничества в миграционной сфере", - сказал он, выступая на конференции Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае. Колокольцев отметил, что Россия поддерживает комплексный подход, нацеленный на выявление и устранение обстоятельств, способствующих нелегальной миграции.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Колокольцев
Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия продолжает выступать за развитие взаимовыгодного сотрудничества в миграционной сфере, несмотря на санкции недружественных стран, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных стран Российская Федерация продолжает последовательно выступать за развитие взаимовыгодного сотрудничества в миграционной сфере", - сказал он, выступая на конференции Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае.
Колокольцев отметил, что Россия поддерживает комплексный подход, нацеленный на выявление и устранение обстоятельств, способствующих нелегальной миграции.
