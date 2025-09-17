https://ria.ru/20250917/soros-2042378876.html

Сорос должен ответить за организацию протестов в мире, заявила Маккини

Сорос должен ответить за организацию протестов в мире, заявила Маккини - РИА Новости, 17.09.2025

Сорос должен ответить за организацию протестов в мире, заявила Маккини

Миллиардер Джордж Сорос должен ответить за организацию протестов в мире и попытки свержения "неугодных" режимов, заявила РИА Новости бывшая конгрессвуман США... РИА Новости, 17.09.2025

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос должен ответить за организацию протестов в мире и попытки свержения "неугодных" режимов, заявила РИА Новости бывшая конгрессвуман США Синтия Маккини. На днях Маккини посетила Донбасс, пообщалась с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным. "Надеюсь, это (расследование в отношении Сороса в связи с протестами в США - ред.) позволит привлечь к ответственности Сороса, потому что, честно говоря, Сорос превратил миграцию в оружие. Он использовал весь политический процесс в США и довел его до такой стадии, что люди не понимают, что такое настоящее общественное мнение в США. Потому что всё это организуется искусственно – когда вы создаёте фальшивое согласие или фальшивое несогласие. И именно в этом Джордж Сорос мастер", - сказала Маккини. Она назвала Сорос "мастером хаоса". "Он объехал весь мир, навязывал смену режимов демократически избранным правительствам. И в результате, я думаю, мир нуждается в привлечении Джорджа Сороса к ответу. Конечно, теперь он передал эстафету своему сыну. Но процесс остаётся прежним", - заключила Маккини. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.

