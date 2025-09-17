Рейтинг@Mail.ru
Сорос должен ответить за организацию протестов в мире, заявила Маккини - РИА Новости, 17.09.2025
06:23 17.09.2025
Сорос должен ответить за организацию протестов в мире, заявила Маккини
в мире
сша
донбасс
донецкая народная республика
джордж сорос
дональд трамп
денис пушилин
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос должен ответить за организацию протестов в мире и попытки свержения "неугодных" режимов, заявила РИА Новости бывшая конгрессвуман США Синтия Маккини. На днях Маккини посетила Донбасс, пообщалась с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным. "Надеюсь, это (расследование в отношении Сороса в связи с протестами в США - ред.) позволит привлечь к ответственности Сороса, потому что, честно говоря, Сорос превратил миграцию в оружие. Он использовал весь политический процесс в США и довел его до такой стадии, что люди не понимают, что такое настоящее общественное мнение в США. Потому что всё это организуется искусственно – когда вы создаёте фальшивое согласие или фальшивое несогласие. И именно в этом Джордж Сорос мастер", - сказала Маккини. Она назвала Сорос "мастером хаоса". "Он объехал весь мир, навязывал смену режимов демократически избранным правительствам. И в результате, я думаю, мир нуждается в привлечении Джорджа Сороса к ответу. Конечно, теперь он передал эстафету своему сыну. Но процесс остаётся прежним", - заключила Маккини. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.
сша
донбасс
донецкая народная республика
Сорос должен ответить за организацию протестов в мире, заявила Маккини

Экс-конгрессвумен Маккини призвала привлечь Сороса к ответственности

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос должен ответить за организацию протестов в мире и попытки свержения "неугодных" режимов, заявила РИА Новости бывшая конгрессвуман США Синтия Маккини.
На днях Маккини посетила Донбасс, пообщалась с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Трамп пообещал расследовать деятельность Сороса
13 сентября, 03:19
"Надеюсь, это (расследование в отношении Сороса в связи с протестами в США - ред.) позволит привлечь к ответственности Сороса, потому что, честно говоря, Сорос превратил миграцию в оружие. Он использовал весь политический процесс в США и довел его до такой стадии, что люди не понимают, что такое настоящее общественное мнение в США. Потому что всё это организуется искусственно – когда вы создаёте фальшивое согласие или фальшивое несогласие. И именно в этом Джордж Сорос мастер", - сказала Маккини.
Она назвала Сорос "мастером хаоса".
"Он объехал весь мир, навязывал смену режимов демократически избранным правительствам. И в результате, я думаю, мир нуждается в привлечении Джорджа Сороса к ответу. Конечно, теперь он передал эстафету своему сыну. Но процесс остаётся прежним", - заключила Маккини.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Началось: Трамп бросил вызов Соросу
29 августа, 08:00
 
В миреСШАДонбассДонецкая Народная РеспубликаДжордж СоросДональд ТрампДенис Пушилин
 
 
