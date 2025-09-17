Сорос должен ответить за организацию протестов в мире, заявила Маккини
Экс-конгрессвумен Маккини призвала привлечь Сороса к ответственности
© AP Photo / Manuel Balce CenetaАмериканский филантроп Джордж Сорос
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Американский филантроп Джордж Сорос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос должен ответить за организацию протестов в мире и попытки свержения "неугодных" режимов, заявила РИА Новости бывшая конгрессвуман США Синтия Маккини.
На днях Маккини посетила Донбасс, пообщалась с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным.
Трамп пообещал расследовать деятельность Сороса
13 сентября, 03:19
"Надеюсь, это (расследование в отношении Сороса в связи с протестами в США - ред.) позволит привлечь к ответственности Сороса, потому что, честно говоря, Сорос превратил миграцию в оружие. Он использовал весь политический процесс в США и довел его до такой стадии, что люди не понимают, что такое настоящее общественное мнение в США. Потому что всё это организуется искусственно – когда вы создаёте фальшивое согласие или фальшивое несогласие. И именно в этом Джордж Сорос мастер", - сказала Маккини.
Она назвала Сорос "мастером хаоса".
"Он объехал весь мир, навязывал смену режимов демократически избранным правительствам. И в результате, я думаю, мир нуждается в привлечении Джорджа Сороса к ответу. Конечно, теперь он передал эстафету своему сыну. Но процесс остаётся прежним", - заключила Маккини.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.
Началось: Трамп бросил вызов Соросу
29 августа, 08:00