Евгений Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области
В Оренбургской области прошла инаугурация губернатора Солнцева
Евгений Солнцев. Архивное фото
УФА, 17 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев вступил в должность.
Торжественная церемония инаугурации транслируется в канале правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
На церемонию приехали сотни гостей, чиновников, представителей общественных и религиозных организаций. Также на мероприятии присутствовал бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Председатель избиркома региона Евгения Ивлева сообщила итоговые результаты выборов. "Явка на выборах составила 49,37% избирателей. Признать выборы губернатора Оренбургской области состоявшимися и действительными. Постановление принято единогласно", - сказала она.
Солнцев принес клятву губернатора Оренбургской области. "Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области. Уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать конституцию Российской Федерации и устав Оренбургской области", - сказал он.
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Солнцева со вступлением в должность. "Оренбургская область – крупный, индустриальный центр, который вносит существенный вклад в экономику нашей страны. Необходимо продолжить работу системного социального сопровождения и поддержки защитников отечества, содействовать их трудоустройству после окончания службы. Необходимо сосредоточиться на достижении национальных целей развития, определенных президентом РФ. И в первую очередь – это укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Также на контроле держать оказание помощи жителям, пострадавшим от прошлогоднего паводка, вопросы межнациональных отношений и вопросы экологии", - сказал Комаров.
Солнцев рассказал, что объездил все районы области, и заверил, что практика прямого диалога с жителями будет продолжена и дальше. "Я приложу все усилия, чтобы национальные цели, определенные президентом РФ, в Оренбуржье были реализованы. Нам представит немало работы по восстановлению региона после паводка, по ремонту и строительству социальных учреждений в районах. Побывал практически во всех больницах районов. Как строитель, уже наметил для себя планы будущих работ", - сказал он.
