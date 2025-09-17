Рейтинг@Mail.ru
Евгений Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/solntsev-2042449805.html
Евгений Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области
Евгений Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 17.09.2025
Евгений Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области
Избранный губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев вступил в должность. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:51:00+03:00
2025-09-17T12:51:00+03:00
политика
оренбургская область
россия
евгений солнцев
игорь комаров
денис паслер
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619443_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_425d9cba9cab2c1f4f081bee729d7ebd.jpg
УФА, 17 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации транслируется в канале правительства региона в соцсети "ВКонтакте". На церемонию приехали сотни гостей, чиновников, представителей общественных и религиозных организаций. Также на мероприятии присутствовал бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Председатель избиркома региона Евгения Ивлева сообщила итоговые результаты выборов. "Явка на выборах составила 49,37% избирателей. Признать выборы губернатора Оренбургской области состоявшимися и действительными. Постановление принято единогласно", - сказала она. Солнцев принес клятву губернатора Оренбургской области. "Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области. Уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать конституцию Российской Федерации и устав Оренбургской области", - сказал он. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Солнцева со вступлением в должность. "Оренбургская область – крупный, индустриальный центр, который вносит существенный вклад в экономику нашей страны. Необходимо продолжить работу системного социального сопровождения и поддержки защитников отечества, содействовать их трудоустройству после окончания службы. Необходимо сосредоточиться на достижении национальных целей развития, определенных президентом РФ. И в первую очередь – это укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Также на контроле держать оказание помощи жителям, пострадавшим от прошлогоднего паводка, вопросы межнациональных отношений и вопросы экологии", - сказал Комаров. Солнцев рассказал, что объездил все районы области, и заверил, что практика прямого диалога с жителями будет продолжена и дальше. "Я приложу все усилия, чтобы национальные цели, определенные президентом РФ, в Оренбуржье были реализованы. Нам представит немало работы по восстановлению региона после паводка, по ремонту и строительству социальных учреждений в районах. Побывал практически во всех больницах районов. Как строитель, уже наметил для себя планы будущих работ", - сказал он.
https://ria.ru/20250916/pasler-2042217999.html
https://ria.ru/20250915/shapsha--2041964482.html
https://ria.ru/20250915/slyusar-2041965579.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619443_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f953e77776a0050103abacc399846dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, оренбургская область, россия, евгений солнцев, игорь комаров, денис паслер, единый день голосования — 2025
Политика, Оренбургская область, Россия, Евгений Солнцев, Игорь Комаров, Денис Паслер, Единый день голосования — 2025
Евгений Солнцев вступил в должность губернатора Оренбургской области

В Оренбургской области прошла инаугурация губернатора Солнцева

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 17 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев вступил в должность.
Торжественная церемония инаугурации транслируется в канале правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области
Вчера, 13:51
На церемонию приехали сотни гостей, чиновников, представителей общественных и религиозных организаций. Также на мероприятии присутствовал бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Председатель избиркома региона Евгения Ивлева сообщила итоговые результаты выборов. "Явка на выборах составила 49,37% избирателей. Признать выборы губернатора Оренбургской области состоявшимися и действительными. Постановление принято единогласно", - сказала она.
Солнцев принес клятву губернатора Оренбургской области. "Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области. Уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать конституцию Российской Федерации и устав Оренбургской области", - сказал он.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Шапша победил на выборах губернатора Калужской области
15 сентября, 09:45
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Солнцева со вступлением в должность. "Оренбургская область – крупный, индустриальный центр, который вносит существенный вклад в экономику нашей страны. Необходимо продолжить работу системного социального сопровождения и поддержки защитников отечества, содействовать их трудоустройству после окончания службы. Необходимо сосредоточиться на достижении национальных целей развития, определенных президентом РФ. И в первую очередь – это укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Также на контроле держать оказание помощи жителям, пострадавшим от прошлогоднего паводка, вопросы межнациональных отношений и вопросы экологии", - сказал Комаров.
Солнцев рассказал, что объездил все районы области, и заверил, что практика прямого диалога с жителями будет продолжена и дальше. "Я приложу все усилия, чтобы национальные цели, определенные президентом РФ, в Оренбуржье были реализованы. Нам представит немало работы по восстановлению региона после паводка, по ремонту и строительству социальных учреждений в районах. Побывал практически во всех больницах районов. Как строитель, уже наметил для себя планы будущих работ", - сказал он.
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Слюсарь победил на выборах губернатора Ростовской области
15 сентября, 09:53
 
ПолитикаОренбургская областьРоссияЕвгений СолнцевИгорь КомаровДенис ПаслерЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала