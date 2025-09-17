https://ria.ru/20250917/solist-2042592116.html
Никита Кологривый сыграет солиста группы "Сектор газа"
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Premier работает над фильмом про группу "Сектор газа", в котором одну из главных ролей - солиста Юрия Хоя сыграет Никита Кологривый, сообщил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров. "Проект "Сектор Газа". Мы ничего не делали с ним, сделали действительно только одну смену", - сказал он на презентации новых проектов онлайн-кинотеатра. В рамках презентации был показан тизер картины, где Кологривый появился в образе известного музыканта. Кочаров также выразил надежду, что фильм удастся выпустить в следующем году. Презентация новых проектов онлайн-кинотеатра Premier состоялась в рамках фестиваля "Новый сезон", который проходит на курорте "Роза Хутор" с 15 по 20 сентября.
