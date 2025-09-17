Рейтинг@Mail.ru
Никита Кологривый сыграет солиста группы "Сектор газа"
23:11 17.09.2025
Никита Кологривый сыграет солиста группы "Сектор газа"
Никита Кологривый сыграет солиста группы "Сектор газа" - РИА Новости, 17.09.2025
Никита Кологривый сыграет солиста группы "Сектор газа"
Онлайн-кинотеатр Premier работает над фильмом про группу "Сектор газа", в котором одну из главных ролей - солиста Юрия Хоя сыграет Никита Кологривый, сообщил... РИА Новости, 17.09.2025
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Premier работает над фильмом про группу "Сектор газа", в котором одну из главных ролей - солиста Юрия Хоя сыграет Никита Кологривый, сообщил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров. "Проект "Сектор Газа". Мы ничего не делали с ним, сделали действительно только одну смену", - сказал он на презентации новых проектов онлайн-кинотеатра. В рамках презентации был показан тизер картины, где Кологривый появился в образе известного музыканта. Кочаров также выразил надежду, что фильм удастся выпустить в следующем году. Презентация новых проектов онлайн-кинотеатра Premier состоялась в рамках фестиваля "Новый сезон", который проходит на курорте "Роза Хутор" с 15 по 20 сентября.
никита кологривый, роза хутор, общество
Никита Кологривый сыграет солиста группы "Сектор газа"

Кочаров: Никита Кологривый сыграет солиста группы Сектор газа Юрия Хоя

СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Premier работает над фильмом про группу "Сектор газа", в котором одну из главных ролей - солиста Юрия Хоя сыграет Никита Кологривый, сообщил генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров.
"Проект "Сектор Газа". Мы ничего не делали с ним, сделали действительно только одну смену", - сказал он на презентации новых проектов онлайн-кинотеатра.
В рамках презентации был показан тизер картины, где Кологривый появился в образе известного музыканта.
Кочаров также выразил надежду, что фильм удастся выпустить в следующем году.
Презентация новых проектов онлайн-кинотеатра Premier состоялась в рамках фестиваля "Новый сезон", который проходит на курорте "Роза Хутор" с 15 по 20 сентября.
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа
28 января, 18:05
28 января, 18:05
 
ШоубизНикита КологривыйРоза ХуторОбщество
 
 
