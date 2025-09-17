https://ria.ru/20250917/sobaka-2042516036.html
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец
Подмосковные спасатели вытащили из колодца на территории промышленной зоны "Тураево" собаку, которая оказалась в ловушке на глубине четырех метров, сообщает ГКУ
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Подмосковные спасатели вытащили из колодца на территории промышленной зоны "Тураево" собаку, которая оказалась в ловушке на глубине четырех метров, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Вчера спасатели 232-й и 303-й пожарно-спасательных частей "Мособлпожспас" спасли собаку, которая провалилась в глубокий колодец на территории промзоны "Тураево". Бедняга оказалась в ловушке на глубине четырех метров и не могла самостоятельно выбраться", — говорится в сообщении. Операция началось с неравнодушных очевидцев, которые услышали жалобный вой и вызвали помощь. Спасатели оперативно прибыли на место и, объединив усилия, провели сложную операцию по спасению. "Несмотря на страх и стресс, собака вела себя удивительно спокойно, словно понимая, что люди пришли ей на помощь. Спасатели обвязали ее страховкой и бережно подняли на поверхность. А что же наш герой? Как только оказался на свободе, благодарно вильнул хвостом и убежал по своим собачьим делам", — отметили в ведомстве.
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец
