https://ria.ru/20250917/sobaka-2042516036.html

В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец

В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец - РИА Новости, 17.09.2025

В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец

Подмосковные спасатели вытащили из колодца на территории промышленной зоны "Тураево" собаку, которая оказалась в ловушке на глубине четырех метров, сообщает ГКУ РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T16:09:00+03:00

2025-09-17T16:09:00+03:00

2025-09-17T16:18:00+03:00

хорошие новости

происшествия

мособлпожспас

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042515158_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_aab6374632a01c8804923c3f2e8d6d06.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Подмосковные спасатели вытащили из колодца на территории промышленной зоны "Тураево" собаку, которая оказалась в ловушке на глубине четырех метров, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Вчера спасатели 232-й и 303-й пожарно-спасательных частей "Мособлпожспас" спасли собаку, которая провалилась в глубокий колодец на территории промзоны "Тураево". Бедняга оказалась в ловушке на глубине четырех метров и не могла самостоятельно выбраться", — говорится в сообщении. Операция началось с неравнодушных очевидцев, которые услышали жалобный вой и вызвали помощь. Спасатели оперативно прибыли на место и, объединив усилия, провели сложную операцию по спасению. "Несмотря на страх и стресс, собака вела себя удивительно спокойно, словно понимая, что люди пришли ей на помощь. Спасатели обвязали ее страховкой и бережно подняли на поверхность. А что же наш герой? Как только оказался на свободе, благодарно вильнул хвостом и убежал по своим собачьим делам", — отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250116/sobaka-1994062211.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мособлпожспас, московская область (подмосковье)