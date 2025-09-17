Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:09 17.09.2025 (обновлено: 16:18 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/sobaka-2042516036.html
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец - РИА Новости, 17.09.2025
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец
Подмосковные спасатели вытащили из колодца на территории промышленной зоны "Тураево" собаку, которая оказалась в ловушке на глубине четырех метров, сообщает ГКУ РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:09:00+03:00
2025-09-17T16:18:00+03:00
хорошие новости
происшествия
мособлпожспас
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042515158_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_aab6374632a01c8804923c3f2e8d6d06.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Подмосковные спасатели вытащили из колодца на территории промышленной зоны "Тураево" собаку, которая оказалась в ловушке на глубине четырех метров, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале. "Вчера спасатели 232-й и 303-й пожарно-спасательных частей "Мособлпожспас" спасли собаку, которая провалилась в глубокий колодец на территории промзоны "Тураево". Бедняга оказалась в ловушке на глубине четырех метров и не могла самостоятельно выбраться", — говорится в сообщении. Операция началось с неравнодушных очевидцев, которые услышали жалобный вой и вызвали помощь. Спасатели оперативно прибыли на место и, объединив усилия, провели сложную операцию по спасению. "Несмотря на страх и стресс, собака вела себя удивительно спокойно, словно понимая, что люди пришли ей на помощь. Спасатели обвязали ее страховкой и бережно подняли на поверхность. А что же наш герой? Как только оказался на свободе, благодарно вильнул хвостом и убежал по своим собачьим делам", — отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250116/sobaka-1994062211.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042515158_242:0:1370:846_1920x0_80_0_0_5ac6d92ad70255c91252057b1a9d09b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мособлпожспас, московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Происшествия, Мособлпожспас, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец

В Подмосковье спасли провалившуюся в колодец глубиной 4 метра собаку

© ГКУ "Мособлпожспас"Собака, попавшая в колодец на территории промышленной зоны "Тураево"
Собака, попавшая в колодец на территории промышленной зоны Тураево - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© ГКУ "Мособлпожспас"
Собака, попавшая в колодец на территории промышленной зоны "Тураево"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Подмосковные спасатели вытащили из колодца на территории промышленной зоны "Тураево" собаку, которая оказалась в ловушке на глубине четырех метров, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Вчера спасатели 232-й и 303-й пожарно-спасательных частей "Мособлпожспас" спасли собаку, которая провалилась в глубокий колодец на территории промзоны "Тураево". Бедняга оказалась в ловушке на глубине четырех метров и не могла самостоятельно выбраться", — говорится в сообщении.
Операция началось с неравнодушных очевидцев, которые услышали жалобный вой и вызвали помощь. Спасатели оперативно прибыли на место и, объединив усилия, провели сложную операцию по спасению.
"Несмотря на страх и стресс, собака вела себя удивительно спокойно, словно понимая, что люди пришли ей на помощь. Спасатели обвязали ее страховкой и бережно подняли на поверхность. А что же наш герой? Как только оказался на свободе, благодарно вильнул хвостом и убежал по своим собачьим делам", — отметили в ведомстве.
Спасатели вытащили собаку из Москвы-реки в районе посёлка Речник - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
На западе Москвы спасли собаку, тонувшую в полынье
16 января, 19:25
 
Хорошие новостиПроисшествияМособлпожспасМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала