https://ria.ru/20250917/smoljaninov-2042380979.html
На актера Смольянинова* составили новый протокол
На актера Смольянинова* составили новый протокол - РИА Новости, 17.09.2025
На актера Смольянинова* составили новый протокол
На актера Артура Смольянинова* составили новый протокол за нарушение иноагентского законодательства, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в Черёмушкинском... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T07:19:00+03:00
2025-09-17T07:19:00+03:00
2025-09-17T07:19:00+03:00
происшествия
россия
москва
артур смольянинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871081929_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_39f23ad6c57ed46e09730a8c228b77fb.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На актера Артура Смольянинова* составили новый протокол за нарушение иноагентского законодательства, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в Черёмушкинском суде Москвы. "Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября", - рассказали в суде. Он составлен по статье КоАП о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган, за нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. "Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября", - рассказали в суде. Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов. Ранее Смольянинова* уже штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250912/minjust-2041524244.html
https://ria.ru/20250916/delo-2042164533.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871081929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b143861eab4b7cdfb965765d02e9544.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, артур смольянинов
Происшествия, Россия, Москва, Артур Смольянинов
На актера Смольянинова* составили новый протокол
Актеру Смольянинову грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На актера Артура Смольянинова* составили новый протокол за нарушение иноагентского законодательства, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в Черёмушкинском суде Москвы.
"Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября", - рассказали в суде.
Он составлен по статье КоАП о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган, за нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
"Административный протокол зарегистрирован судом 15 сентября, его рассмотрение назначено на 13 октября", - рассказали в суде.
Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.
Ранее Смольянинова* уже штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.
* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.