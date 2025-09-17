https://ria.ru/20250917/slova-2042472068.html
Шеремет раскритиковал слова Зеленского о том, кто будет просить прощения
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал фарсом и лицемерием слова Владимира Зеленского, что россиянам придется просить прощения. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что россияне будут просить прощения. Он также призвал западные страны перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине. "Слова Зеленского о том, кто будет просить прощения, выглядят как фарс и являются лицемерием. Зеленский подло умолчал, что именно он является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта и только ему нести ответственность", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если и стоит просить прощения, то только перед ветеранами Великой Отечественной войны, что в Европе и на Украине снова возродился нацизм, в борьбе с которым они отдали немало сил и крови. "Поэтому сегодня перед нами стоит важная задача - провести СВО так, чтобы у нацизма и его пособников не осталось малейших шансов снова возродиться, неся смерть и несчастья", - сказал депутат.
