Шеремет раскритиковал слова Зеленского о том, кто будет просить прощения - РИА Новости, 17.09.2025
14:06 17.09.2025
Шеремет раскритиковал слова Зеленского о том, кто будет просить прощения
Шеремет раскритиковал слова Зеленского о том, кто будет просить прощения
в мире
европа
украина
михаил шеремет
владимир зеленский
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал фарсом и лицемерием слова Владимира Зеленского, что россиянам придется просить прощения. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что россияне будут просить прощения. Он также призвал западные страны перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине. "Слова Зеленского о том, кто будет просить прощения, выглядят как фарс и являются лицемерием. Зеленский подло умолчал, что именно он является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта и только ему нести ответственность", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если и стоит просить прощения, то только перед ветеранами Великой Отечественной войны, что в Европе и на Украине снова возродился нацизм, в борьбе с которым они отдали немало сил и крови. "Поэтому сегодня перед нами стоит важная задача - провести СВО так, чтобы у нацизма и его пособников не осталось малейших шансов снова возродиться, неся смерть и несчастья", - сказал депутат.
европа
украина
россия
Шеремет раскритиковал слова Зеленского о том, кто будет просить прощения

Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского, что РФ придется просить прощения

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал фарсом и лицемерием слова Владимира Зеленского, что россиянам придется просить прощения.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что россияне будут просить прощения. Он также призвал западные страны перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине.
"Слова Зеленского о том, кто будет просить прощения, выглядят как фарс и являются лицемерием. Зеленский подло умолчал, что именно он является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта и только ему нести ответственность", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, если и стоит просить прощения, то только перед ветеранами Великой Отечественной войны, что в Европе и на Украине снова возродился нацизм, в борьбе с которым они отдали немало сил и крови.
"Поэтому сегодня перед нами стоит важная задача - провести СВО так, чтобы у нацизма и его пособников не осталось малейших шансов снова возродиться, неся смерть и несчастья", - сказал депутат.
Рогов призвал Зеленского встать на колени перед украинцами
