https://ria.ru/20250917/slova-2042472068.html

Шеремет раскритиковал слова Зеленского о том, кто будет просить прощения

Шеремет раскритиковал слова Зеленского о том, кто будет просить прощения - РИА Новости, 17.09.2025

Шеремет раскритиковал слова Зеленского о том, кто будет просить прощения

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал фарсом и лицемерием слова Владимира Зеленского, что россиянам придется РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:06:00+03:00

2025-09-17T14:06:00+03:00

2025-09-17T14:06:00+03:00

в мире

европа

украина

михаил шеремет

владимир зеленский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115884/56/1158845677_0:0:1956:1101_1920x0_80_0_0_576c1c700f42da833c1cf1b49288c678.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал фарсом и лицемерием слова Владимира Зеленского, что россиянам придется просить прощения. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что россияне будут просить прощения. Он также призвал западные страны перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине. "Слова Зеленского о том, кто будет просить прощения, выглядят как фарс и являются лицемерием. Зеленский подло умолчал, что именно он является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта и только ему нести ответственность", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если и стоит просить прощения, то только перед ветеранами Великой Отечественной войны, что в Европе и на Украине снова возродился нацизм, в борьбе с которым они отдали немало сил и крови. "Поэтому сегодня перед нами стоит важная задача - провести СВО так, чтобы у нацизма и его пособников не осталось малейших шансов снова возродиться, неся смерть и несчастья", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042427753.html

европа

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, украина, михаил шеремет, владимир зеленский, россия