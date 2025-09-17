"Музыкальная сборная России" впервые выступила перед зрителями

https://ria.ru/20250917/sirius-2042595661.html

СИРИУС, 17 сен – РИА Новости. Солисты проекта Санкт-Петербургского Дома музыки "Музыкальная сборная России" впервые выступили перед зрителями в Камерном зале нового концертного центра "Сириус", официальное открытие которого состоится в октябре, сообщили в пресс-службе федеральной территории. "Сегодня новое культурное пространство федеральной территории впервые распахнуло свои двери для зрителей. В Камерном зале Концертного центра "Сириус" выступают молодые музыканты-виртуозы, участники проекта Санкт-Петербургского Дома музыки "Музыкальная сборная России": лауреат II премии Международного музыкального конкурса в Сендае Александр Ключко (фортепиано) и лауреат II премии Международного конкурса "Пражская весна" Фёдор Освер (гобой)", - говорится в сообщении. В зале прозвучала камерная музыка Пуленка, Шумана, Даэлли, Рахманинова, Шопена. Музыку композиторов XIX–XX веков солисты исполняли соло и в ансамбле. Камерный зал, который вмещает до 500 зрителей, был заполнен во время концерта на 90%, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории. "Для нас это очень важно, это первый концерт у нас в самом концертном центре. Это большая честь - будучи первым выступать в таком зале. Зал фантастической красоты снаружи, и экстерьер, и интерьер, и такой же красоты звучание… Потрясающая акустика… То есть музыка течет так, как она должна течь", - сказал Освер после концерта. "Мне кажется, что акустика этого зала прекрасно подходит именно для сольных концертов фортепиано, для камерной музыки… То, что звучит на сцене, приблизительно так же звучит и в концертном зале. Это очень большая редкость, и это огромное удовольствие - открывать этот зал. Я уверен, что с огромным удовольствием мы будем вновь сюда возвращаться", - поделился впечатлениями Ключко. В концертном центре "Сириус" созданы два зала: Главный зал вместимостью 1200 зрителей и Камерный на 500 мест. А также три репетиционных - для балета, оркестра и универсальный. Уникален и главный вестибюль площадью 1,7 тысячи квадратных метров, который будет трансформироваться в музейно-выставочное пространство. В концертном центре "Сириус" реализована концепция идеальной акустики. Проектировали его с использованием уникальных технологий и материалов. Кресла и пол в залах выполнены из японского кипариса, с определенной плотностью дерева. Авторство акустического проекта принадлежит международной команде под руководством известного инженера Ясухисо Тойота, который разрабатывал проекты ведущих мировых концертных площадок. Официальное открытие Концертного центра запланировано в начале октября. На церемонию его открытия приглашен президент России Владимир Путин.

