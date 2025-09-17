Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемым в продаже самодельного алкоголя на Кубани грозит до десяти лет - РИА Новости, 17.09.2025
09:06 17.09.2025
Обвиняемым в продаже самодельного алкоголя на Кубани грозит до десяти лет
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Двум женщинам, обвиняемым в продаже самодельного алкоголя в Сириусе, из-за которого умерли люди, грозит до десяти лет лишения свободы, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По данным следствия, в начале августа текущего года как минимум десять человек погибли от отравления кустарным алкоголем, купленным на "Казачьем" рынке в Сириусе. По подозрению в причастности к отравлению граждан алкоголем были задержаны два продавца - 30-летняя и 71-летняя женщины. "Как видно, вменяемое в вину преступление относиться к категории тяжких, за совершение которого предусмотрено наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в документе. Отмечается, что суды убедились в том, что в материалах есть достаточно данных, указывающих на обоснованность подозрения причастности фигурантов к расследуемому преступлению. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг. Обоим фигурантам уже предъявлено обвинение, они находятся под стражей.
2025
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramОбвиняемая в продаже кустарного алкоголя жительница Сочи в суде
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/Telegram
Обвиняемая в продаже кустарного алкоголя жительница Сочи в суде
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Двум женщинам, обвиняемым в продаже самодельного алкоголя в Сириусе, из-за которого умерли люди, грозит до десяти лет лишения свободы, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По данным следствия, в начале августа текущего года как минимум десять человек погибли от отравления кустарным алкоголем, купленным на "Казачьем" рынке в Сириусе. По подозрению в причастности к отравлению граждан алкоголем были задержаны два продавца - 30-летняя и 71-летняя женщины.
"Как видно, вменяемое в вину преступление относиться к категории тяжких, за совершение которого предусмотрено наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в документе.
Отмечается, что суды убедились в том, что в материалах есть достаточно данных, указывающих на обоснованность подозрения причастности фигурантов к расследуемому преступлению.
Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг. Обоим фигурантам уже предъявлено обвинение, они находятся под стражей.
