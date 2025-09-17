https://ria.ru/20250917/sirius-2042388734.html

Обвиняемым в продаже самодельного алкоголя на Кубани грозит до десяти лет

Обвиняемым в продаже самодельного алкоголя на Кубани грозит до десяти лет - РИА Новости, 17.09.2025

Обвиняемым в продаже самодельного алкоголя на Кубани грозит до десяти лет

Двум женщинам, обвиняемым в продаже самодельного алкоголя в Сириусе, из-за которого умерли люди, грозит до десяти лет лишения свободы, следует из документов,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:06:00+03:00

2025-09-17T09:06:00+03:00

2025-09-17T09:06:00+03:00

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033903291_0:79:1125:712_1920x0_80_0_0_16d84d60cd16f4fd8b678497ac128d5d.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Двум женщинам, обвиняемым в продаже самодельного алкоголя в Сириусе, из-за которого умерли люди, грозит до десяти лет лишения свободы, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По данным следствия, в начале августа текущего года как минимум десять человек погибли от отравления кустарным алкоголем, купленным на "Казачьем" рынке в Сириусе. По подозрению в причастности к отравлению граждан алкоголем были задержаны два продавца - 30-летняя и 71-летняя женщины. "Как видно, вменяемое в вину преступление относиться к категории тяжких, за совершение которого предусмотрено наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в документе. Отмечается, что суды убедились в том, что в материалах есть достаточно данных, указывающих на обоснованность подозрения причастности фигурантов к расследуемому преступлению. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг. Обоим фигурантам уже предъявлено обвинение, они находятся под стражей.

https://ria.ru/20250813/zhitel-2034983076.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия