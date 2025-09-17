https://ria.ru/20250917/sirius-2042387751.html
Появились подробности дела об отравлении людей кустарной чачей на Кубани
Появились подробности дела об отравлении людей кустарной чачей на Кубани - РИА Новости, 17.09.2025
Появились подробности дела об отравлении людей кустарной чачей на Кубани
Адвокаты двух женщин, обвиняемых в продаже кустарного алкоголя в Сириусе, из-за которого умерли люди, утверждают, что их подзащитные не знали об опасности... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:01:00+03:00
2025-09-17T09:01:00+03:00
2025-09-17T09:01:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033903313_0:84:1118:713_1920x0_80_0_0_89dbacb6bab2b139bf355069307f17cb.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Адвокаты двух женщин, обвиняемых в продаже кустарного алкоголя в Сириусе, из-за которого умерли люди, утверждают, что их подзащитные не знали об опасности продукции для жизни и здоровья, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как сообщало следствие, в начале августа текущего года как минимум десять человек погибли от отравления кустарным алкоголем, купленным на "Казачьем" рынке в Сириусе. По подозрению в причастности к отравлению граждан алкоголем были задержаны два продавца - 30-летняя и 71-летняя женщины. "Адвокат... указывает, что (подзащитная) была не осведомлена, что сбываемая ею продукция является опасной для жизни и здоровья и фактически преступление совершено ею по неосторожности", - говорится в материалах. Такое же мнение высказывает и защитник второй обвиняемой. Кроме того, адвокаты утверждают, что оба фигуранта активно способствуют расследованию преступления. Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг. Обеим женщинам уже предъявлено обвинение, они находятся под стражей.
https://ria.ru/20250813/zhitel-2034983076.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033903313_161:0:1112:713_1920x0_80_0_0_2de3f00d2a9f94a8236c622f423ab423.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Появились подробности дела об отравлении людей кустарной чачей на Кубани
Обвиняемые в продаже алкоголя в Сириусе не знали об опасности продукции
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Адвокаты двух женщин, обвиняемых в продаже кустарного алкоголя в Сириусе, из-за которого умерли люди, утверждают, что их подзащитные не знали об опасности продукции для жизни и здоровья, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как сообщало следствие, в начале августа текущего года как минимум десять человек погибли от отравления кустарным алкоголем, купленным на "Казачьем" рынке в Сириусе. По подозрению в причастности к отравлению граждан алкоголем были задержаны два продавца - 30-летняя и 71-летняя женщины.
"Адвокат... указывает, что (подзащитная) была не осведомлена, что сбываемая ею продукция является опасной для жизни и здоровья и фактически преступление совершено ею по неосторожности", - говорится в материалах. Такое же мнение высказывает и защитник второй обвиняемой.
Кроме того, адвокаты утверждают, что оба фигуранта активно способствуют расследованию преступления.
Дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг. Обеим женщинам уже предъявлено обвинение, они находятся под стражей.