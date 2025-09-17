Рейтинг@Mail.ru
23:16 17.09.2025
Умер экс-глава Вологды Шулепов
происшествия
вологда
вологодская область
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Елена Шулепова, дочь экс-главы Вологды и бывшего депутата Госдумы Евгения Шулепова, на изъятии имущества которого настаивает Генпрокуратура в рамках антикоррупционного иска, сообщила о его смерти. "Папы больше нет", – написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте", не уточнив подробностей. В мае 2024 года СУСК по Вологодской области сообщало о задержании экс-главы Вологды по делу о взятке и превышении должностных полномочий. Согласно материалам объединенной пресс-службы судов региона, в мае 2025 года в Вологодский горсуд поступило уголовное дело в отношении Шулепова, обвиняемого в получении взяток. В августе суд наложил арест на имущество Шулепова и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ, которая требует изъять в доход государства его активы, недвижимость, транспорт и денежные средства, приобретенные им коррупционным путем, сообщала объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Согласно исковому заявлению, с которым ознакомилось РИА Новости, Шулепов до 2025 года занимал различные муниципальные и государственные должности (мэр, депутат местного заксобрания, депутат Госдумы) и по закону не мог одновременно заниматься предпринимательской деятельностью. Между тем прокурорская проверка показала, что он "одновременно с исполнением публичных функций" занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц, в том числе с использованием "опыта административно-хозяйственной деятельности и прочных деловых связей".
вологда
вологодская область
россия
происшествия, вологда, вологодская область, россия
Происшествия, Вологда, Вологодская область, Россия
Умер экс-глава Вологды Шулепов

Дочь экс-мэра Вологды Шулепова сообщила о его смерти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Елена Шулепова, дочь экс-главы Вологды и бывшего депутата Госдумы Евгения Шулепова, на изъятии имущества которого настаивает Генпрокуратура в рамках антикоррупционного иска, сообщила о его смерти.
"Папы больше нет", – написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте", не уточнив подробностей.
В мае 2024 года СУСК по Вологодской области сообщало о задержании экс-главы Вологды по делу о взятке и превышении должностных полномочий. Согласно материалам объединенной пресс-службы судов региона, в мае 2025 года в Вологодский горсуд поступило уголовное дело в отношении Шулепова, обвиняемого в получении взяток.
В августе суд наложил арест на имущество Шулепова и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ, которая требует изъять в доход государства его активы, недвижимость, транспорт и денежные средства, приобретенные им коррупционным путем, сообщала объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
Согласно исковому заявлению, с которым ознакомилось РИА Новости, Шулепов до 2025 года занимал различные муниципальные и государственные должности (мэр, депутат местного заксобрания, депутат Госдумы) и по закону не мог одновременно заниматься предпринимательской деятельностью. Между тем прокурорская проверка показала, что он "одновременно с исполнением публичных функций" занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц, в том числе с использованием "опыта административно-хозяйственной деятельности и прочных деловых связей".
Происшествия
 
 
