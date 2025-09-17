Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке в школе частично обрушился потолок - РИА Новости, 17.09.2025
10:57 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/shkola-2042411821.html
Во Владивостоке в школе частично обрушился потолок
Частичное обрушение потолка произошло в школе № 46 города Владивостока, проводится проверка, сообщила в своём Telegram-канале прокуратура Приморского края. РИА Новости, 17.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Частичное обрушение потолка произошло в школе № 46 города Владивостока, проводится проверка, сообщила в своём Telegram-канале прокуратура Приморского края. В соцсетях прошла информация о частичном обрушении потолка в школе Владивостока. Также сообщается, что при происшествии пострадала 12-летняя девочка, её госпитализировали с сотрясением мозга. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, в настоящий момент информация устанавливается. "Прокуратура организовала проведение проверки по факту частичного обрушения потолочной конструкции в школе № 46 на улице Батарейной во Владивостоке", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и проверяет, поступали ли ранее обращения от родителей о состоянии здания. Помимо этого прокуратурой будет оценено, насколько своевременно и полно были приняты меры по обеспечению безопасности учащихся. По итогам проверки будет принят комплекс мер реагирования.
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Частичное обрушение потолка произошло в школе № 46 города Владивостока, проводится проверка, сообщила в своём Telegram-канале прокуратура Приморского края.
В соцсетях прошла информация о частичном обрушении потолка в школе Владивостока. Также сообщается, что при происшествии пострадала 12-летняя девочка, её госпитализировали с сотрясением мозга. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, в настоящий момент информация устанавливается.
"Прокуратура организовала проведение проверки по факту частичного обрушения потолочной конструкции в школе № 46 на улице Батарейной во Владивостоке", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и проверяет, поступали ли ранее обращения от родителей о состоянии здания. Помимо этого прокуратурой будет оценено, насколько своевременно и полно были приняты меры по обеспечению безопасности учащихся.
По итогам проверки будет принят комплекс мер реагирования.
