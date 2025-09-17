ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия группировки "Север"

https://ria.ru/20250917/sever-2042431773.html
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Андреевка, Садки и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
