ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 17.09.2025
12:07 17.09.2025 (обновлено: 12:14 17.09.2025)
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия группировки "Север"
россия
безопасность
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Андреевка, Садки и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
2025
россия, безопасность, вооруженные силы украины
Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Андреевка, Садки и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
РоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
