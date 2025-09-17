https://ria.ru/20250917/serbiya-2042363006.html

Россия и Сербия начали переговоры по строительству АЭС

Россия и Сербия начали переговоры по строительству АЭС - РИА Новости, 17.09.2025

Россия и Сербия начали переговоры по строительству АЭС

Государственная корпорация "Росатом" и сербские власти начали конкретные переговоры по проекту строительства атомной электростанции, сообщил газете "Известия"... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Государственная корпорация "Росатом" и сербские власти начали конкретные переговоры по проекту строительства атомной электростанции, сообщил газете "Известия" посол Сербии в России Момчило Бабич. "Мы серьезно разговариваем с "Росатомом". Я думаю, что в мире нет лучшей компании для строительства атомной станции. Я уверен в том, что в ближайшие годы будет прогресс, потому что нам нужно электричество. Мы это сделаем в любом случае", - приводит слова посла газета. В ноябре 2024 года парламент Сербии отменил запрет на строительство АЭС, действовавший с 1989 года после катастрофы в Чернобыле.

