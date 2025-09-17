Рейтинг@Mail.ru
Россия и Сербия начали переговоры по строительству АЭС - РИА Новости, 17.09.2025
01:09 17.09.2025
Россия и Сербия начали переговоры по строительству АЭС
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Государственная корпорация "Росатом" и сербские власти начали конкретные переговоры по проекту строительства атомной электростанции, сообщил газете "Известия" посол Сербии в России Момчило Бабич. "Мы серьезно разговариваем с "Росатомом". Я думаю, что в мире нет лучшей компании для строительства атомной станции. Я уверен в том, что в ближайшие годы будет прогресс, потому что нам нужно электричество. Мы это сделаем в любом случае", - приводит слова посла газета. В ноябре 2024 года парламент Сербии отменил запрет на строительство АЭС, действовавший с 1989 года после катастрофы в Чернобыле.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Государственная корпорация "Росатом" и сербские власти начали конкретные переговоры по проекту строительства атомной электростанции, сообщил газете "Известия" посол Сербии в России Момчило Бабич.
"Мы серьезно разговариваем с "Росатомом". Я думаю, что в мире нет лучшей компании для строительства атомной станции. Я уверен в том, что в ближайшие годы будет прогресс, потому что нам нужно электричество. Мы это сделаем в любом случае", - приводит слова посла газета.
В ноябре 2024 года парламент Сербии отменил запрет на строительство АЭС, действовавший с 1989 года после катастрофы в Чернобыле.
