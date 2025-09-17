https://ria.ru/20250917/scheben-2042547585.html

Новый завод по добыче гранитного щебня построят в Карелии

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Новый завод по добыче гранитного щебня построят в Суоярвском округе в Карелии при взаимодействии с правительством республики, сообщает пресс-служба главы региона. В преддверии проведения международного форума в сфере камнеобработки, который состоится 26-27 сентября 2025 года, состоялась рабочая встреча главы Карелии Артура Парфенчикова с руководителем группы компаний "Биоэн" Олегом Максимовым. В пресс-службе напоминают, что в феврале 2024 года власти Карелии заключили первый в России межрегиональный офсетный контракт с указанной компанией. В рамках соглашения между Москвой и Карелией реализуется проект, по которому в течение 10 лет осуществляются поставки в столицу карельского щебня на общую сумму более чем 61 миллиард рублей, а предприятие инвестирует в течение трех лет 1,6 миллиарда рублей в строительство в Карелии промышленного комплекса по выпуску щебня. Межрегиональное сотрудничество оказалось успешным: на Ситозерском карьере со значительным опережением графика возведен новый завод, способный выпускать прочный щебень габбро-диабаз различных фракций и широкий ассортимент гранитных изделий. В ходе встречи Максимов обсудил с Парфенчиковым планы по увеличению инвестиций и расширению производства на территории республики. Так, в рамках имеющегося офсетного контракта решено построить новый завод по добыче гранитного щебня в Суоярвском округе. К строительству приступят в октябре, а открытие будет через год. Помимо этого, по словам Максимова, предприятие построит дополнительные цеха по обработке природного камня в Пудожском районе Карелии. Парфенчиков отметил, что сотрудничество правительства региона с компанией положительно влияет на экономику Карелии, предприятие открывает новые рабочие места для местных жителей, а также является одним из крупных налогоплательщиков. Также компания уделяет значительное внимание социальной защите работников. Так, при рождении первенца семья получает 800 тысяч рублей, 1 миллион — при рождении второго ребенка и 1 миллион 200 тысяч — при рождении последующих детей. С начала 2025 года уже семь семей сотрудников предприятия в Кондопожском районе уже получили такие выплаты. В ходе встречи обсудили и вопрос добычи карельского мрамора — ранее Парфенчиков презентовал правительству Москвы всю палитру карельского мрамора, который может быть использован для облицовки зданий и станций столичного метро. Дорожная карта реализации проекта будет разработана в ближайшее время.

