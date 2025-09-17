https://ria.ru/20250917/sanktsii-2042586351.html

СМИ сообщили, что думают в Европе о санкционных требованиях Трампа

СМИ сообщили, что думают в Европе о санкционных требованиях Трампа - РИА Новости, 17.09.2025

СМИ сообщили, что думают в Европе о санкционных требованиях Трампа

Европейские дипломаты считают, что президент США Дональд Трамп требует от Европы заведомо невыполнимых требований по санкциям против России, чтобы самому...

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Европейские дипломаты считают, что президент США Дональд Трамп требует от Европы заведомо невыполнимых требований по санкциям против России, чтобы самому избежать введения мер против Москвы, сообщила газета Wall Street Journal. По информации издания, ряд неназванных европейских дипломатов утверждают, что Трамп выдвинул свои требования, зная, что ЕС их не выполнит, и это позволит ему избежать усиления экономического давления на Россию. Ранее Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. Позднее Трамп добавил, что санкции европейских стран против РФ недостаточно жесткие, так как они продолжают закупать российские энергоресурсы. Издание Spiegel также сообщило, что Трамп якобы требует от европейцев использовать замороженные российские активы, называя это условием введения США санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

