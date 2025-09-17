https://ria.ru/20250917/sanktsii-2042511834.html

Постпреды стран ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 17.09.2025

Постпреды стран ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудили 17 сентября новый, 19-й по счету пакет санкций против России, следует из опубликованного документа на... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T15:53:00+03:00

2025-09-17T15:53:00+03:00

2025-09-17T15:53:00+03:00

в мире

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/25/1008042509_0:233:2000:1358_1920x0_80_0_0_5013b0f3149fbc6e8607752b193c9d5b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудили 17 сентября новый, 19-й по счету пакет санкций против России, следует из опубликованного документа на сайте Совета ЕС. Накануне этот пункт был снят с повестки дня. "Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против Украины (новый санкционный пакет - ред.) добавлен", - значится в документе.

https://ria.ru/20250917/sanktsii-2042506963.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии