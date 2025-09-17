https://ria.ru/20250917/sanktsii-2042511834.html
Постпреды стран ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 17.09.2025
Постпреды стран ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудили 17 сентября новый, 19-й по счету пакет санкций против России, следует из опубликованного документа на... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:53:00+03:00
2025-09-17T15:53:00+03:00
2025-09-17T15:53:00+03:00
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/25/1008042509_0:233:2000:1358_1920x0_80_0_0_5013b0f3149fbc6e8607752b193c9d5b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудили 17 сентября новый, 19-й по счету пакет санкций против России, следует из опубликованного документа на сайте Совета ЕС. Накануне этот пункт был снят с повестки дня. "Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против Украины (новый санкционный пакет - ред.) добавлен", - значится в документе.
https://ria.ru/20250917/sanktsii-2042506963.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/25/1008042509_1:0:2000:1499_1920x0_80_0_0_d432cb848b39327d42502712251b9d11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Постпреды стран ЕС обсудили 19-й пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС в среду обсудили 19-й пакет санкций против России