ЕС хочет наложить санкции на некоторые банки Индии и КНР, пишут СМИ

2025-09-17T15:49:00+03:00
2025-09-17T15:49:00+03:00
2025-09-17T16:04:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЕС планирует ввести новые штрафные меры против банков и НПЗ в Индии и Китае, участвующих в торговле российской нефтью, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС."ЕС планирует ввести новые санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, участвующих в торговле российской нефтью", - пишет издание.По информации Handelsblatt, новый пакет санкций в отношении РФ, как ожидается, будет представлен на этой неделе в пятницу.Ранее официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл отказался сообщить, рассматривает ли ЕС возможность введения пошлин против Китая в рамках 19-го пакета санкций против РФ после призыва президента США Дональда Трампа к такому шагу.Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее заявлял, что призывы США к G7 ввести пошлины в отношении КНР за импорт нефти из РФ являются примером запугивания и экономического принуждения, а Китай даст решительный ответ и будет защищать свою безопасность, если его интересы пострадают.
