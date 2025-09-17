Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет наложить санкции на некоторые банки Индии и КНР, пишут СМИ
15:49 17.09.2025 (обновлено: 16:04 17.09.2025)
ЕС хочет наложить санкции на некоторые банки Индии и КНР, пишут СМИ
ЕС хочет наложить санкции на некоторые банки Индии и КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2025
ЕС хочет наложить санкции на некоторые банки Индии и КНР, пишут СМИ
ЕС планирует ввести новые штрафные меры против банков и НПЗ в Индии и Китае, участвующих в торговле российской нефтью, сообщило немецкое издание Handelsblatt со РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЕС планирует ввести новые штрафные меры против банков и НПЗ в Индии и Китае, участвующих в торговле российской нефтью, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС."ЕС планирует ввести новые санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, участвующих в торговле российской нефтью", - пишет издание.По информации Handelsblatt, новый пакет санкций в отношении РФ, как ожидается, будет представлен на этой неделе в пятницу.Ранее официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл отказался сообщить, рассматривает ли ЕС возможность введения пошлин против Китая в рамках 19-го пакета санкций против РФ после призыва президента США Дональда Трампа к такому шагу.Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее заявлял, что призывы США к G7 ввести пошлины в отношении КНР за импорт нефти из РФ являются примером запугивания и экономического принуждения, а Китай даст решительный ответ и будет защищать свою безопасность, если его интересы пострадают.
ЕС хочет наложить санкции на некоторые банки Индии и КНР, пишут СМИ

Handelsblatt: ЕС хочет наложить санкции на участвующие в торговле с РФ банки КНР

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ЕС планирует ввести новые штрафные меры против банков и НПЗ в Индии и Китае, участвующих в торговле российской нефтью, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС.
"ЕС планирует ввести новые санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, участвующих в торговле российской нефтью", - пишет издание.
По информации Handelsblatt, новый пакет санкций в отношении РФ, как ожидается, будет представлен на этой неделе в пятницу.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл отказался сообщить, рассматривает ли ЕС возможность введения пошлин против Китая в рамках 19-го пакета санкций против РФ после призыва президента США Дональда Трампа к такому шагу.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ранее заявлял, что призывы США к G7 ввести пошлины в отношении КНР за импорт нефти из РФ являются примером запугивания и экономического принуждения, а Китай даст решительный ответ и будет защищать свою безопасность, если его интересы пострадают.
Трамп прокомментировал решение Индии продолжить закупки российской нефти
5 сентября, 23:51
5 сентября, 23:51
 
