В АдГ обвинили "коалицию желающих" в саботаже усилий Трампа по Украине

Вайдель: "Коалиция желающих" саботирует стремление Трампа к миру на Украине
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Коалиция желающих" саботирует стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине, поощряя Владимира Зеленского сопротивляться быстрому заключению мира, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"С президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, который всё глубже увязает в болоте государственного долга, и премьер-министром Великобритании (Киром) Страмером, которого больше не хочет видеть собственный народ, вы (Фридрих Мерц - ред.) нашли подходящих единомышленников. Ваша "коалиция желающих" - это коалиция неудачников, которые, оказавшись загнанными в угол, поджигают пороховую бочку. Вы саботируете стремление президента США Дональда Трампа быстро положить конец конфликту на Украине. Вы поощряете Владимира Зеленского сопротивляться болезненному, но быстрому прекращению сотен тысяч смертей", - заявила Вайдель во время дебатов в бундестаге. Трансляция велась на сайте бундестага.
Она добавила, что правительство ФРГ запугивает людей "неминуемым нападением России", чтобы иметь предлог для увеличения долгов и расходов.
"Разжигая эту военную истерию, вы рискуете эскалировать конфликт на Украине и превратить его в неконтролируемую мировую войну, которая может уничтожить нашу страну", - резюмировала Вайдель.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.