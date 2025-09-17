Рейтинг@Mail.ru
В АдГ обвинили "коалицию желающих" в саботаже усилий Трампа по Украине - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 17.09.2025 (обновлено: 12:38 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/sabotazh-2042438411.html
В АдГ обвинили "коалицию желающих" в саботаже усилий Трампа по Украине
В АдГ обвинили "коалицию желающих" в саботаже усилий Трампа по Украине - РИА Новости, 17.09.2025
В АдГ обвинили "коалицию желающих" в саботаже усилий Трампа по Украине
"Коалиция желающих" саботирует стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине, поощряя Владимира Зеленского... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:22:00+03:00
2025-09-17T12:38:00+03:00
в мире
украина
сша
алиса вайдель
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Коалиция желающих" саботирует стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине, поощряя Владимира Зеленского сопротивляться быстрому заключению мира, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "С президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, который всё глубже увязает в болоте государственного долга, и премьер-министром Великобритании (Киром) Страмером, которого больше не хочет видеть собственный народ, вы (Фридрих Мерц - ред.) нашли подходящих единомышленников. Ваша "коалиция желающих" - это коалиция неудачников, которые, оказавшись загнанными в угол, поджигают пороховую бочку. Вы саботируете стремление президента США Дональда Трампа быстро положить конец конфликту на Украине. Вы поощряете Владимира Зеленского сопротивляться болезненному, но быстрому прекращению сотен тысяч смертей", - заявила Вайдель во время дебатов в бундестаге. Трансляция велась на сайте бундестага. Она добавила, что правительство ФРГ запугивает людей "неминуемым нападением России", чтобы иметь предлог для увеличения долгов и расходов. "Разжигая эту военную истерию, вы рискуете эскалировать конфликт на Украине и превратить его в неконтролируемую мировую войну, которая может уничтожить нашу страну", - резюмировала Вайдель. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250917/evrosoyuz-2042405136.html
https://ria.ru/20250902/smi-2039207686.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, алиса вайдель, дональд трамп, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Алиса Вайдель, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
В АдГ обвинили "коалицию желающих" в саботаже усилий Трампа по Украине

Вайдель: "Коалиция желающих" саботирует стремление Трампа к миру на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Коалиция желающих" саботирует стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине, поощряя Владимира Зеленского сопротивляться быстрому заключению мира, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"С президентом Франции (Эммануэлем) Макроном, который всё глубже увязает в болоте государственного долга, и премьер-министром Великобритании (Киром) Страмером, которого больше не хочет видеть собственный народ, вы (Фридрих Мерц - ред.) нашли подходящих единомышленников. Ваша "коалиция желающих" - это коалиция неудачников, которые, оказавшись загнанными в угол, поджигают пороховую бочку. Вы саботируете стремление президента США Дональда Трампа быстро положить конец конфликту на Украине. Вы поощряете Владимира Зеленского сопротивляться болезненному, но быстрому прекращению сотен тысяч смертей", - заявила Вайдель во время дебатов в бундестаге. Трансляция велась на сайте бундестага.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В ЕС заподозрили Трампа в подготовке ловушки для Европы, пишет Politico
10:33
Она добавила, что правительство ФРГ запугивает людей "неминуемым нападением России", чтобы иметь предлог для увеличения долгов и расходов.
"Разжигая эту военную истерию, вы рискуете эскалировать конфликт на Украине и превратить его в неконтролируемую мировую войну, которая может уничтожить нашу страну", - резюмировала Вайдель.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
СМИ: Трамп намерен обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине
2 сентября, 21:07
 
В миреУкраинаСШААлиса ВайдельДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала