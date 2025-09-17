Рейтинг@Mail.ru
Рябков заявил о готовности России углублять связи с США в сфере энергетики - РИА Новости, 17.09.2025
10:00 17.09.2025
Рябков заявил о готовности России углублять связи с США в сфере энергетики
Рябков заявил о готовности России углублять связи с США в сфере энергетики
в мире
россия
сша
сергей рябков
кирилл дмитриев
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия готова углублять обсуждение с США сотрудничества в энергетике, в том числе по проекту "Сахалин-1" и не только, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Экономический блок не снимается с повестки дня. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в контактах, которые у него были и в форматах, которые по факту, что называется, пристыкованы к работе на высшем уровне, все эти сюжеты отрабатывает", - сказал он. "Я могу упомянуть "Сахалин-1" как наиболее очевидный пример той работы, которая началась в этой сфере. И которая на слуху. Но есть и другие направления. Мы готовы углублять эти обсуждения и открыты именно к практическому сотрудничеству", - добавил Рябков.
в мире, россия, сша, сергей рябков, кирилл дмитриев
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия готова углублять обсуждение с США сотрудничества в энергетике, в том числе по проекту "Сахалин-1" и не только, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Экономический блок не снимается с повестки дня. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в контактах, которые у него были и в форматах, которые по факту, что называется, пристыкованы к работе на высшем уровне, все эти сюжеты отрабатывает", - сказал он.
"Я могу упомянуть "Сахалин-1" как наиболее очевидный пример той работы, которая началась в этой сфере. И которая на слуху. Но есть и другие направления. Мы готовы углублять эти обсуждения и открыты именно к практическому сотрудничеству", - добавил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россия и США находятся в контакте по разным линиям, заявил Рябков
В миреРоссияСШАСергей РябковКирилл Дмитриев
 
 
