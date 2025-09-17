В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях
Казначейство РФ перевело первую зарплату в цифровых рублях госслужащему
Цифровой рубль . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, сообщил Минфин на своем сайте.
"Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации. Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России", — рассказали в ведомстве.
Эксперт рассказал о последствиях введения цифрового рубля
8 сентября, 06:28
В Минфине напомнили, что 1 января 2026 года Казначейство и ЦБ обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С помощью него можно будет осуществлять перечисления в бюджетную системы, различные выплаты за счет средств федерального бюджета.
«
"Отмечаем, что выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей", — подчеркнули в ведомстве.
В России принят закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Он дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет по закону открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.
Как ранее сообщал Минфин, в текущем году цифровой рубль будут использовать для бюджетных расходов, которые определит правительство по согласованию с Банком России.
После этого, с 1 января, цифровой рубль будет использоваться при перечислении поступлений в бюджеты и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям. А с 1 июля 2027 года изменения распространят на операции со средствами всех бюджетов в России.