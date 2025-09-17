Рейтинг@Mail.ru
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 17.09.2025 (обновлено: 14:47 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/rubl-2042471386.html
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях - РИА Новости, 17.09.2025
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях
Казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, сообщил Минфин на своем сайте. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:04:00+03:00
2025-09-17T14:47:00+03:00
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_48845187a1ee418a3cf6e62d2330c339.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, сообщил Минфин на своем сайте. "Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации. Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России", — рассказали в ведомстве. В Минфине напомнили, что 1 января 2026 года Казначейство и ЦБ обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С помощью него можно будет осуществлять перечисления в бюджетную системы, различные выплаты за счет средств федерального бюджета. &quot;Отмечаем, что выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей&quot;, — подчеркнули в ведомстве.В России принят закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Он дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет по закону открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным. Как ранее сообщал Минфин, в текущем году цифровой рубль будут использовать для бюджетных расходов, которые определит правительство по согласованию с Банком России. После этого, с 1 января, цифровой рубль будет использоваться при перечислении поступлений в бюджеты и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям. А с 1 июля 2027 года изменения распространят на операции со средствами всех бюджетов в России.
https://ria.ru/20250908/ekonomika-2040343219.html
https://ria.ru/20250729/rubl-1884313690.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_cc18ea3bcd19c639c52510b55770ca67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
В России выплатили первую зарплату в цифровых рублях

Казначейство РФ перевело первую зарплату в цифровых рублях госслужащему

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цифровой рубль . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, сообщил Минфин на своем сайте.
"Первый бюджетный платеж в цифровых рублях успешно завершен. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации. Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проводится совместно с Минфином России и Банком России", — рассказали в ведомстве.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Эксперт рассказал о последствиях введения цифрового рубля
8 сентября, 06:28
В Минфине напомнили, что 1 января 2026 года Казначейство и ЦБ обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С помощью него можно будет осуществлять перечисления в бюджетную системы, различные выплаты за счет средств федерального бюджета.
«

"Отмечаем, что выплаты из бюджета будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей", — подчеркнули в ведомстве.

В России принят закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Он дополняет Бюджетный кодекс понятием "счет цифрового рубля Федерального казначейства", дает его определение и устанавливает особенности использования. Такой счет по закону открывается казначейству оператором платформы цифрового рубля, то есть Банком России, а его обслуживание будет бесплатным.
Как ранее сообщал Минфин, в текущем году цифровой рубль будут использовать для бюджетных расходов, которые определит правительство по согласованию с Банком России.
После этого, с 1 января, цифровой рубль будет использоваться при перечислении поступлений в бюджеты и переводе денежных средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям. А с 1 июля 2027 года изменения распространят на операции со средствами всех бюджетов в России.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты
29 июля, 17:01
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала