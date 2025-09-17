Чичваркина* объявили в международный розыск

https://ria.ru/20250917/rozysk-2042522336.html

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом), заочно арестованного по делу о фейках о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что бизнесмен был объявлен в международный розыск, вскоре после этого следствие обратилось в Дорогомиловский суд Москвы с ходатайством о его заочном аресте. Прошение было удовлетворено. Чичваркину* заочно предъявлено обвинение в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне, о чем свидетельствуют его социальные сети.* Признан в России иноагентом

