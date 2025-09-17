Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники, заявил "Ростех"

https://ria.ru/20250917/rostekh-2042428053.html

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские танки благодаря своим уникальным характеристикам задают мировую моду для тяжелой бронетехники, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире: другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах. Так, в свое время французские конструкторы сделали автомат заряжания и уплотнили компоновку для своих основных танков "Леклерк". Пентагон оснастил "Абрамсы" динамической защитой, которую ранее пытался критиковать. Израильские конструкторы подсмотрели комплексы активной защиты", - говорится в сообщении "Ростеха". В госкорпорации добавили, что теперь США планируют создать у себя аналоги дополнительной защиты танков от дронов, которые также впервые были опробованы на российской бронетехнике в зоне СВО. Китайские производители используют наши форм-факторы, заметные невооруженным глазом. При этом главный "секрет" остаётся в тени – в российских танках реализован уникальный сплав технических характеристик, технологического и производственного совершенства, гибкости эксплуатации, эргономичности и адаптивности к меняющимся условиям. Все это помножено на традиции отечественной конструкторской мысли, которые скопировать нельзя, подчеркнули в "Ростехе". В российской госкорпорации отметили, что российские танки остаются единственными машинами в мире, оснащенными эффективным комплексом управляемого вооружения, что дает им преимущество в дальности поражения целей противника прямой наводкой. Также на танках успешно отработан метод стрельбы с закрытых позиций за счет взаимодействия с операторами беспилотников. Нередко на пристрелку уходит всего один-два боеприпаса, заявили в "Ростехе".

