https://ria.ru/20250917/rostekh-2042428053.html
Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники, заявил "Ростех"
Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники, заявил "Ростех" - РИА Новости, 17.09.2025
Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники, заявил "Ростех"
Российские танки благодаря своим уникальным характеристикам задают мировую моду для тяжелой бронетехники, сообщили РИА Новости в "Ростехе". РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:56:00+03:00
2025-09-17T11:56:00+03:00
2025-09-17T11:56:00+03:00
ростех
россия
военная техника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/03/1557440382_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93d39d2c9b0ab715612c950637d50060.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские танки благодаря своим уникальным характеристикам задают мировую моду для тяжелой бронетехники, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире: другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах. Так, в свое время французские конструкторы сделали автомат заряжания и уплотнили компоновку для своих основных танков "Леклерк". Пентагон оснастил "Абрамсы" динамической защитой, которую ранее пытался критиковать. Израильские конструкторы подсмотрели комплексы активной защиты", - говорится в сообщении "Ростеха". В госкорпорации добавили, что теперь США планируют создать у себя аналоги дополнительной защиты танков от дронов, которые также впервые были опробованы на российской бронетехнике в зоне СВО. Китайские производители используют наши форм-факторы, заметные невооруженным глазом. При этом главный "секрет" остаётся в тени – в российских танках реализован уникальный сплав технических характеристик, технологического и производственного совершенства, гибкости эксплуатации, эргономичности и адаптивности к меняющимся условиям. Все это помножено на традиции отечественной конструкторской мысли, которые скопировать нельзя, подчеркнули в "Ростехе". В российской госкорпорации отметили, что российские танки остаются единственными машинами в мире, оснащенными эффективным комплексом управляемого вооружения, что дает им преимущество в дальности поражения целей противника прямой наводкой. Также на танках успешно отработан метод стрельбы с закрытых позиций за счет взаимодействия с операторами беспилотников. Нередко на пристрелку уходит всего один-два боеприпаса, заявили в "Ростехе".
https://ria.ru/20250916/raketa-2042147329.html
https://ria.ru/20250829/malka-2038235817.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/03/1557440382_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_ef217b8595250182a3f88a26cf9eff25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, россия, военная техника
Ростех, Россия, Военная техника
Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники, заявил "Ростех"
"Ростех": отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские танки благодаря своим уникальным характеристикам задают мировую моду для тяжелой бронетехники, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире: другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах. Так, в свое время французские конструкторы сделали автомат заряжания и уплотнили компоновку для своих основных танков "Леклерк". Пентагон
оснастил "Абрамсы" динамической защитой, которую ранее пытался критиковать. Израильские конструкторы подсмотрели комплексы активной защиты", - говорится в сообщении "Ростеха
".
В госкорпорации добавили, что теперь США
планируют создать у себя аналоги дополнительной защиты танков от дронов, которые также впервые были опробованы на российской бронетехнике в зоне СВО.
Китайские производители используют наши форм-факторы, заметные невооруженным глазом. При этом главный "секрет" остаётся в тени – в российских танках реализован уникальный сплав технических характеристик, технологического и производственного совершенства, гибкости эксплуатации, эргономичности и адаптивности к меняющимся условиям. Все это помножено на традиции отечественной конструкторской мысли, которые скопировать нельзя, подчеркнули в "Ростехе".
В российской госкорпорации отметили, что российские танки остаются единственными машинами в мире, оснащенными эффективным комплексом управляемого вооружения, что дает им преимущество в дальности поражения целей противника прямой наводкой.
Также на танках успешно отработан метод стрельбы с закрытых позиций за счет взаимодействия с операторами беспилотников. Нередко на пристрелку уходит всего один-два боеприпаса, заявили в "Ростехе".