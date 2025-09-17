https://ria.ru/20250917/rossiya-2042574331.html
В Мосгордуме предложили разрешить закрашивать рекламу наркотиков
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков направил обращение главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением разрешить гражданам самостоятельное закрашивать надписи с рекламой наркотических средств без риска привлечения к административной ответственности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным законодательно закрепить право граждан на самостоятельное закрашивание надписей с рекламой наркотических средств без риска привлечения к административной ответственности", - сказано в документе. Уточняется, что в последние годы в российских городах значительно участились случаи нанесения надписей с рекламой наркотических средств на фасадах зданий, подъездах и иных общественных объектах. Вместе с тем, действующее законодательство не предусматривает возможности граждан оперативно удалять подобные надписи, поскольку такие действия могут быть квалифицированы как умышленное повреждение имущества, а в ряде случаев - как мелкое хулиганство. Гражданин, закрасивший рекламу наркотиков, может быть привлечен к административной ответственности. Отмечается, что для внедрения инициативы необходимо внести изменения в КоАП РФ, согласно которым закрашивание надписей с рекламой наркотиков не будет считаться правонарушением при соблюдении определенных условий: использование краски в цвет фасада здания, отсутствие собственных надписей или рисунков и фиксация факта удаления надписи с уведомлением управляющей организации или органов местного самоуправления. Также подчеркивается, что реализация инициативы позволит существенно сократить время существования незаконных надписей и повысить уровень безопасности городской среды, при этом такая мера не исключает обязанности управляющих организаций и муниципальных служб по очистке фасадов, а будет являться дополнительным инструментом оперативного реагирования. "Просим вас, уважаемый Ирек Энварович, рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство и нормативно-правовые акты, направленных на закрепление права граждан самостоятельно закрашивать надписи с рекламой наркотических средств", - говорится в документе.
