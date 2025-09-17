Рейтинг@Mail.ru
В Мосгордуме предложили разрешить закрашивать рекламу наркотиков - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/rossiya-2042574331.html
В Мосгордуме предложили разрешить закрашивать рекламу наркотиков
В Мосгордуме предложили разрешить закрашивать рекламу наркотиков - РИА Новости, 17.09.2025
В Мосгордуме предложили разрешить закрашивать рекламу наркотиков
Лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков направил обращение главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением разрешить гражданам самостоятельное РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T20:15:00+03:00
2025-09-17T20:15:00+03:00
общество
россия
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/22/1556352243_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_b1ef31e7fd1e3c1a50e78ae497d34659.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков направил обращение главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением разрешить гражданам самостоятельное закрашивать надписи с рекламой наркотических средств без риска привлечения к административной ответственности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным законодательно закрепить право граждан на самостоятельное закрашивание надписей с рекламой наркотических средств без риска привлечения к административной ответственности", - сказано в документе. Уточняется, что в последние годы в российских городах значительно участились случаи нанесения надписей с рекламой наркотических средств на фасадах зданий, подъездах и иных общественных объектах. Вместе с тем, действующее законодательство не предусматривает возможности граждан оперативно удалять подобные надписи, поскольку такие действия могут быть квалифицированы как умышленное повреждение имущества, а в ряде случаев - как мелкое хулиганство. Гражданин, закрасивший рекламу наркотиков, может быть привлечен к административной ответственности. Отмечается, что для внедрения инициативы необходимо внести изменения в КоАП РФ, согласно которым закрашивание надписей с рекламой наркотиков не будет считаться правонарушением при соблюдении определенных условий: использование краски в цвет фасада здания, отсутствие собственных надписей или рисунков и фиксация факта удаления надписи с уведомлением управляющей организации или органов местного самоуправления. Также подчеркивается, что реализация инициативы позволит существенно сократить время существования незаконных надписей и повысить уровень безопасности городской среды, при этом такая мера не исключает обязанности управляющих организаций и муниципальных служб по очистке фасадов, а будет являться дополнительным инструментом оперативного реагирования. "Просим вас, уважаемый Ирек Энварович, рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство и нормативно-правовые акты, направленных на закрепление права граждан самостоятельно закрашивать надписи с рекламой наркотических средств", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250917/zapad-2042495476.html
https://realty.ria.ru/20250327/mosgorduma-2007668187.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/22/1556352243_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_0548d2d178116e71b0279f8c6bb794c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московская городская дума
Общество, Россия, Московская городская дума
В Мосгордуме предложили разрешить закрашивать рекламу наркотиков

В Мосгордуме предложили разрешить закрашивать рекламу наркотиков без штрафов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков направил обращение главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением разрешить гражданам самостоятельное закрашивать надписи с рекламой наркотических средств без риска привлечения к административной ответственности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным законодательно закрепить право граждан на самостоятельное закрашивание надписей с рекламой наркотических средств без риска привлечения к административной ответственности", - сказано в документе.
Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Запад стремится ослабить контроль за наркотиками, заявил Колокольцев
Вчера, 15:06
Уточняется, что в последние годы в российских городах значительно участились случаи нанесения надписей с рекламой наркотических средств на фасадах зданий, подъездах и иных общественных объектах. Вместе с тем, действующее законодательство не предусматривает возможности граждан оперативно удалять подобные надписи, поскольку такие действия могут быть квалифицированы как умышленное повреждение имущества, а в ряде случаев - как мелкое хулиганство. Гражданин, закрасивший рекламу наркотиков, может быть привлечен к административной ответственности.
Отмечается, что для внедрения инициативы необходимо внести изменения в КоАП РФ, согласно которым закрашивание надписей с рекламой наркотиков не будет считаться правонарушением при соблюдении определенных условий: использование краски в цвет фасада здания, отсутствие собственных надписей или рисунков и фиксация факта удаления надписи с уведомлением управляющей организации или органов местного самоуправления.
Также подчеркивается, что реализация инициативы позволит существенно сократить время существования незаконных надписей и повысить уровень безопасности городской среды, при этом такая мера не исключает обязанности управляющих организаций и муниципальных служб по очистке фасадов, а будет являться дополнительным инструментом оперативного реагирования.
"Просим вас, уважаемый Ирек Энварович, рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство и нормативно-правовые акты, направленных на закрепление права граждан самостоятельно закрашивать надписи с рекламой наркотических средств", - говорится в документе.
Заседание Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Мосгордуме предложили увеличить штрафы за нарушение тишины в домах
27 марта, 13:30
 
ОбществоРоссияМосковская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала