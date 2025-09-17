Рейтинг@Mail.ru
В Британии забили тревогу из-за "козыря" Путина
13:01 17.09.2025
В Британии забили тревогу из-за "козыря" Путина
В Британии забили тревогу из-за "козыря" Путина
Британский телеканал Sky News утверждает, что Москва может угрожать сети подводных кабелей, соединяющих страны Запада, и назвал это козырем президента Владимира
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Британский телеканал Sky News утверждает, что Москва может угрожать сети подводных кабелей, соединяющих страны Запада, и назвал это козырем президента Владимира Путина."Эксперты полагают, что последние годы Россия тайно составляла карту подводных кабелей на Западе, некоторые из которых являются военными и местоположение которых не является достоянием общественности", — пишет издание. В частности, телеканал беспокоится за британские сети, которые, по утверждению Sky News, могут стать уязвимым местом в случае "атаки со стороны Москвы".За последний год произошло несколько случаев повреждений подводной сетевой инфраструктуры. При это западные страны либо сразу обвиняли в этом Россию, либо рассматривали версию о ее причастности среди приоритетных. Однако никаких доказательств этому представлено не было.В трех эпизодах, произошедших в конце прошло года, когда оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, коммуникационный кабель между Швецией и Литвой, а также отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией вместе с четырьмя кабелями связи, совместное расследование американской и европейской разведок не выявило признаков причастности к этому Москвы. Об этом сообщала газета Washington Post со ссылкой на источники.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти эпизоды, отмечала, что страны Запада нацелены на препятствование экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.В сентябре Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что риторика Германии, Франции и Британии свидетельствует о том, что руководство Европы хочет войны с Россией. Нынешнее европейское руководство готово снова поднять свои страны для уже не гибридного конфликта с Москвой, подчеркнул Лавров.Министр также заявил, что Россия будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию. Он назвал полным бредом заявления о том, что от России исходит какая-либо угроза для Старого Света.
В Британии забили тревогу из-за "козыря" Путина

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Британский телеканал Sky News утверждает, что Москва может угрожать сети подводных кабелей, соединяющих страны Запада, и назвал это козырем президента Владимира Путина.
"Эксперты полагают, что последние годы Россия тайно составляла карту подводных кабелей на Западе, некоторые из которых являются военными и местоположение которых не является достоянием общественности", — пишет издание.
В частности, телеканал беспокоится за британские сети, которые, по утверждению Sky News, могут стать уязвимым местом в случае "атаки со стороны Москвы".
За последний год произошло несколько случаев повреждений подводной сетевой инфраструктуры. При это западные страны либо сразу обвиняли в этом Россию, либо рассматривали версию о ее причастности среди приоритетных. Однако никаких доказательств этому представлено не было.
В трех эпизодах, произошедших в конце прошло года, когда оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, коммуникационный кабель между Швецией и Литвой, а также отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией вместе с четырьмя кабелями связи, совместное расследование американской и европейской разведок не выявило признаков причастности к этому Москвы. Об этом сообщала газета Washington Post со ссылкой на источники.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти эпизоды, отмечала, что страны Запада нацелены на препятствование экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
В сентябре Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что риторика Германии, Франции и Британии свидетельствует о том, что руководство Европы хочет войны с Россией. Нынешнее европейское руководство готово снова поднять свои страны для уже не гибридного конфликта с Москвой, подчеркнул Лавров.
Министр также заявил, что Россия будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию. Он назвал полным бредом заявления о том, что от России исходит какая-либо угроза для Старого Света.
